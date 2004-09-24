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    24 сентября 2004

    Мультимедиа: XPlayer v.2.3.0.8 Beta:

    18:55

    Настройщики: System Mechanic v.5.0:

    18:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R9 23.09.2004:

    18:05

    Утилиты: DeviceLock v.5.61:

    17:40

    Утилиты: DBACentral for MySQL v.1.0.5:

    17:15

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 Build 2103:

    16:50

    Настройщики: Advanced System Optimizer v.2.1:

    16:25

    VIA K8T890 — официально:

    16:14

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.29:

    16:00

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.3.2:

    15:35

    Transcend: ближайшие 2 месяца цены DRAM будут стабильны:

    15:16

    Кодеки: Ogg Vorbis v.1.1.0:

    15:10

    Кодеки: YMPEG v.2.1a:

    14:45

    Программирование: PHP v.4.3.9 Final:

    14:20

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    13:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    13:30

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.5.2:

    13:05

    Спрос на ЖК-телевизоры составит в 2005 г около 13,8 млн. штук:

    12:58

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.7.5:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.71:

    12:15

    Запись: DVD2One v.1.5.3, DVD2OneX v.1.4.1:

    11:50

    LG.Philips LCD начинает серийное производство на фабрике 6 поколения:

    11:49

    ACARD представила контроллер для копирования 16x DVD:

    11:27

    Мультимедиа: MP3tag v.2.25:

    11:25

    Запись: CloneCD v.5.0.2.2:

    11:05

    TSMC прогнозирует снижение степени загрузки линий:

    10:58

    Настройщики: Reg Organizer v.2.3 Beta 5:

    10:45

    Утилиты: CDCheck v.3.1.1.0:

    10:30

    Ряд технологий Dolby Laboratories приняты для реализации в HD DVD и Blu-ray Disc:

    10:24

    Спрос на ЖК-панели превысит предложение к декабрю?:

    10:19

    Мультимедиа: Audiotools v.5.00:

    10:15

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.8с:

    10:00

    Что такое "идеальный КПК" — исследование AvantGo:

    09:40

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