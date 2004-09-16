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    16 сентября 2004

    Обновление ряда камер Olympus: модели C-70 ZOOM и C-370 ZOOM:

    18:43

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3690:

    17:40

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.06:

    17:15

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 Beta 11:

    16:50

    Базы данных: MySQL 4.0.21:

    16:25

    Утилиты: UltraISO v.7.22 ME:

    16:00

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2 Beta 4b:

    15:35

    Японские производители могут увеличить заказы на OEM-производство Тайваню:

    15:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.54:

    15:10

    Обмен файлами: eMule v.0.44b:

    14:45

    Nikon D2X и новый объектив для SLR-камер AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED:

    14:41

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.0.15 "Pranayama" Beta:

    14:20

    Утилиты: True Launch Bar v.3.1:

    13:55

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.9.0 Beta:

    13:30

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Final:

    13:05

    Nikon на Photokina 2004: три новых модели Coolpix:

    12:42

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.02 Build 812:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.8:

    12:15

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    11:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.40 Final:

    11:25

    Новая система Thermaltake BigWater — очередное решение "4-в-1":

    11:24

    Microsoft: критическое обновление для Windows XP или о том, как подружить Service Pack 2 и Intel Prescott:

    11:05

    Microsoft: переполнение буфера при обработке JPEG изображений предоставляет атакующему доступ к машине (833987):

    10:45

    TwinMOS старается идти в ногу с прогрессом, но на лидерство в секторе флэш не претендует:

    10:38

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.32 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Мировой рынок памяти: спотовый рынок успокаивается:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 сентября):

    10:00

    ASUS и Acer представят ноутбуки на Alviso в первом квартале 2005 года:

    05:36

    iSuppli: перепроизводство может привести к снижению цен на 1-3%:

    00:13

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