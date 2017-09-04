Видеоускоритель Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ)
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Sapphire Technology (торговая марка Sapphire) основана в 2001 году в Гонконге как дочерняя структура крупнейшего концерна по выпуску комплектующих для ПК — PC Partner. Сфокусирована на выпуске продукции на основе ядер (графических процессоров) ATI (впоследствии вошедшей в состав AMD). Штаб-квартира — в Гонконге, производство — в Китае. Крупнейший производитель ускорителей серии Radeon. Выпускает также системные (материнские) платы на основе чипсетов AMD, а также мини-ПК и другую продукцию.
Устройство(а)
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5 (SKU 11266-06, P/N 299-2E343-020SA)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|Radeon RX 570 (Polaris 20)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1168—1244
|1168—1244
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|1750 (7000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|256
|Число вычислительных блоков в GPU
|32
|Число операций (ALU) в блоке
|64
|Суммарное количество блоков ALU
|2048
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|128
|Число блоков растеризации (ROP)
|32
|Размеры, мм
|175×100×35
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|142
|150
|В режиме 2D, Вт
|18
|20
|В режиме «сна», Вт
|3
|3
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|25,9
|28,0
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|CrossFire
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|3
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|1
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти SK Hynix (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 570
|Вид сзади
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 570
Печатная плата переделана и отличается от эталонного дизайна. Данная карта позиционируется как решение для компактных систем. У нее относительно небольшие размеры (хотя в толщину она все-таки занимает полные два слота), один разъем питания. Система питания получила 4 фазы, управляется цифровым контроллером NCP81022 компании On Semiconductor.
Частоты у данного ускорителя соответствуют стандартным параметрам референс-карты.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь:
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентилятор не работал. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 53 °C, вентилятор не включался. Шум по-прежнему был равен фоновому — 18,0 дБА.
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 62 °C. Вентилятор при этом раскручивался до 1420 оборотов в минуту, шум вырастал до 25,9 дБА. Можно отнести данную СО к числу тихих.
Термоснимок
Наибольший нагрев — с оборотной стороны в зоне микросхем памяти.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;
- драйверы Nvidia версии 384.94;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 570 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец августа 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|11
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ), 1168—1244/7000
|2570
|1195
|21500
|12
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|2510
|930
|27000
|13
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|2350
|1343
|17500
|14
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|2340
|996
|23500
|16
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|1940
|995
|19500
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
RX 570 является прямым конкурентом GTX 1060 (3 ГБ) и отлично смотрится в этом противостоянии. Ускорители прошлых поколений того же уровня тем более смотрятся слабее.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец августа 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|05
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|1343
|2350
|17500
|10
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ), 1168—1244/7000
|1195
|2570
|21500
|19
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|996
|2340
|23500
|20
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|995
|1940
|19500
|24
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|930
|2510
|27000
Комментарий к Рейтингам полезности
А вот в этом рейтинге картина иная. Из-за недавнего массового помешательства на майнинге ускорители верхнего и даже среднего уровня были массово скуплены, образовался жесткий дефицит, поэтому цены резко взлетели. Сейчас цены постепенно возвращаются в адекватное состояние, но все же пока стоимость RX 570 сильно выше той, что была до начала дефицита карт. На момент написания обзора этот ускоритель уступал сопернику в лице GTX 1060 (3 ГБ).
Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ) — отличный вариант Radeon RX 570, демонстрирующий производительность, подходящую для большинства игр в популярном разрешении Full HD. Карта имеет компактные размеры, поэтому подойдет для любого корпуса, а также у нее очень эффективная и тихая система охлаждения. Как только цены стабилизируются, такие ускорители будут отлично смотреться по соотношению цены и возможностей.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).
награду получила карта:
- Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 970 — 20000 руб. (на 08.09.17)
|RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 1060 3 ГБ — 15000 руб. (на 08.09.17)
|RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)
|R9 380 4 ГБ — 16500 руб. (на 08.09.17)
|RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10500 руб. (на 08.09.17)
|Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ) — T-1723645640
|RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)
и лично Елену Зарубину
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|