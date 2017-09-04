Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Sapphire Technology (торговая марка Sapphire) основана в 2001 году в Гонконге как дочерняя структура крупнейшего концерна по выпуску комплектующих для ПК — PC Partner. Сфокусирована на выпуске продукции на основе ядер (графических процессоров) ATI (впоследствии вошедшей в состав AMD). Штаб-квартира — в Гонконге, производство — в Китае. Крупнейший производитель ускорителей серии Radeon. Выпускает также системные (материнские) платы на основе чипсетов AMD, а также мини-ПК и другую продукцию.

Устройство(а)

Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5 (SKU 11266-06, P/N 299-2E343-020SA) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX 570 (Polaris 20) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1168—1244 1168—1244 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 1750 (7000) Ширина шины обмена с памятью, бит 256 Число вычислительных блоков в GPU 32 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 2048 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 128 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 175×100×35 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 142 150 В режиме 2D, Вт 18 20 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 25,9 28,0 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы CrossFire Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 3 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов Нет Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов 1 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти SK Hynix (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 570 Вид сзади Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 570

Печатная плата переделана и отличается от эталонного дизайна. Данная карта позиционируется как решение для компактных систем. У нее относительно небольшие размеры (хотя в толщину она все-таки занимает полные два слота), один разъем питания. Система питания получила 4 фазы, управляется цифровым контроллером NCP81022 компании On Semiconductor.





Фирменная утилита позволяет управлять частотами работы карты и следить за состоянием ускорителя.

Частоты у данного ускорителя соответствуют стандартным параметрам референс-карты.

Система охлаждения



Поверх радиатора установлен кожух с одним вентилятором. По заявлению производителя, вентилятор имеет двойной подшипник, что должно увеличить срок работы в 1,8 раза. Данный кулер останавливает вентилятор в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 55 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентилятор на ускорителе не вращается.



Микросхемы памяти и силовые транзисторы охлаждаются центральным радиатором.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 62 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня. Главной частью системы охлаждения является массивный пластинчатый никелированный радиатор, через который проходят две тепловые трубки, обеспечивающие равномерное распределение тепла по ребрам радиатора.Поверх радиатора установлен кожух с одним вентилятором. По заявлению производителя, вентилятор имеет двойной подшипник, что должно увеличить срок работы в 1,8 раза. Данный кулер останавливает вентилятор в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 55 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентилятор на ускорителе не вращается.Микросхемы памяти и силовые транзисторы охлаждаются центральным радиатором.После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 62 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентилятор не работал. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 53 °C, вентилятор не включался. Шум по-прежнему был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 62 °C. Вентилятор при этом раскручивался до 1420 оборотов в минуту, шум вырастал до 25,9 дБА. Можно отнести данную СО к числу тихих.

Термоснимок



Наибольший нагрев — с оборотной стороны в зоне микросхем памяти. Наибольший нагрев — с оборотной стороны в зоне микросхем памяти.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;

драйверы Nvidia версии 384.94;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 570 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец августа 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 11 Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ), 1168—1244/7000 2570 1195 21500 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2510 930 27000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 2350 1343 17500 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2340 996 23500 16 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1940 995 19500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

RX 570 является прямым конкурентом GTX 1060 (3 ГБ) и отлично смотрится в этом противостоянии. Ускорители прошлых поколений того же уровня тем более смотрятся слабее.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец августа 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 05 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 1343 2350 17500 10 Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ), 1168—1244/7000 1195 2570 21500 19 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 996 2340 23500 20 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 995 1940 19500 24 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 930 2510 27000

Комментарий к Рейтингам полезности

А вот в этом рейтинге картина иная. Из-за недавнего массового помешательства на майнинге ускорители верхнего и даже среднего уровня были массово скуплены, образовался жесткий дефицит, поэтому цены резко взлетели. Сейчас цены постепенно возвращаются в адекватное состояние, но все же пока стоимость RX 570 сильно выше той, что была до начала дефицита карт. На момент написания обзора этот ускоритель уступал сопернику в лице GTX 1060 (3 ГБ).

Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ) — отличный вариант Radeon RX 570, демонстрирующий производительность, подходящую для большинства игр в популярном разрешении Full HD. Карта имеет компактные размеры, поэтому подойдет для любого корпуса, а также у нее очень эффективная и тихая система охлаждения. Как только цены стабилизируются, такие ускорители будут отлично смотреться по соотношению цены и возможностей.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за сентябрь 2017 года)



награду получила карта: Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 4 ГБ 256-битной GDDR5

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17) GTX 970 — 20000 руб. (на 08.09.17) RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17) GTX 1060 3 ГБ — 15000 руб. (на 08.09.17) RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17) R9 380 4 ГБ — 16500 руб. (на 08.09.17) RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10500 руб. (на 08.09.17) Sapphire Pulse ITX RX 570 4GD5 (4 ГБ) — T-1723645640 RX 570 4 ГБ — 20000 руб. (на 08.09.17)

Sapphire Russia

и лично Елену Зарубину

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту