Видеоускоритель Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.

Устройство(а)

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N C108T4C-1SDN-Q6MNX) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1607—2000 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2850 (11400) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 270×140×50 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 268 259 В режиме 2D, Вт 39 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 24,5 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 24,5 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 32,8 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов 1 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Традиционно, для своих флагманских видеокарт компания InnoVision использует референс-карты Nvidia, что мы видим и сегодня.

Схема питания имеет 7 фаз (dualFET), управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.











Мы уже высказывали свое мнение, что даже референс-дизайн имеет очень приличный потенциал по подъему частот. С помощью фирменной утилиты TuneIt, которая поставляется с картой на диске (также ее можно скачать с сайта производителя), можно настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты.

У данного ускорителя на 6,1% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Перед нами гибридная СО, основной частью которой является система водяного охлаждения. Радиатор на GPU имеет медное основание, соединенный с ним трубками второй радитор охлаждается своим вентилятором. Кроме того, в кожухе, которым прикрыта карта, установлен еще один вентилятор, обдувающий отдельный небольшой радиатор, который охлаждает силовые транзисторы и микросхемы памяти.



Этот кулер не останавливает вентилятор СВО даже в случае простоя или малой нагрузки, так что шум в этих условиях выше фонового, хотя и не намного.



На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от нагрузки на GPU.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 68 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 29 °C, работал только вентилятор на водяном блоке (370 оборотов в минуту). Шум был равен 24,5 дБА, это очень тихо, хотя прислушавшись, звук работающей СВО различить можно.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 30 °C, точно так же вентилятор на водяном блоке работел на частоте 390 оборотов в минуту, а уровень шума не изменился (24,5 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 68 °C. Работали оба вентилятора, максимальная частота вращения составила 1271 оборот в минуту, шум вырастал до 32,8 дБА. Данная СО производит под нагрузкой заметный уровень шума, но высоким его назвать нельзя.

Термоснимок



Максимальный нагрев — на краю печатной платы, который видно из-под пластины с обратной стороны.



Максимальный нагрев — на краю печатной платы, который видно из-под пластины с обратной стороны.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонусы в виде фирменных наклейки и коврика для мыши, лицензии на 3Dmark Advanced Edition. Также имеется набор крепежа для монтажа радиатора водяного блока в корпусе ПК.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;

драйверы Nvidia версии 385.28;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина октября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400 2460 443 55 500 02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 2360 445 53 000 03 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 2000 417 48 000 05 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1920 536 35 800

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,2%.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина октября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 10 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 536 1920 35 800 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 445 2360 53 000 22 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400 443 2460 55 500 25 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 417 2000 48 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Мы ранее говорили, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял лишь второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD (Vega 64 — соперник GTX 1080, но никак не GTX 1080 Ti). Что касается продукта iChill, то его стоимость на момент написания материала была выше цены среднестатистического GTX 1080 Ti. Поэтому этот продукт имеет чуть более низкий рейтинг, чем GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ) — топовый однопроцессорный ускоритель, использующий систему водяного охлаждения и фабрично разогнанный, за счет чего он демонстрирует производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti, копией которого, за исключением кулера, является. У рассмотренной карты iChill очень неплохой потенциал по разгону, что может стать дополнительным плюсом: наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать на частоте ядра 1640—2120 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11760 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти в 8,5% относительно референс-карты. Тут, как вы понимаете, помогает усиленная СО карты. Впрочем, в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K. Кроме очень эффективной ЖСО стоит отметить подсветку на кулере для любителей моддинга и комплект поставки. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за октябрь 2017 года)



награду получила карта: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X



В номинации «Отличная поставка» (за октябрь 2017)



награду получила карта: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX 1080 8 ГБ — 36000 руб. (на 01.11.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) RX Vega 64 8 ГБ — 39500 руб. (на 01.11.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX Titan X (Pascal) — 90 000 (на 22.06.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000 (на 22.06.17)

Inno3D Russia

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюза предоставленную на тестирование видеокарту