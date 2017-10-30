Видеоускоритель Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.
Устройство(а)
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N C108T4C-1SDN-Q6MNX)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1607—2000
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|2850 (11400)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|270×140×50
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|268
|259
|В режиме 2D, Вт
|39
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|24,5
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|24,5
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|32,8
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|1
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|1
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
|Вид сзади
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Традиционно, для своих флагманских видеокарт компания InnoVision использует референс-карты Nvidia, что мы видим и сегодня.
Схема питания имеет 7 фаз (dualFET), управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.
У данного ускорителя на 6,1% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 29 °C, работал только вентилятор на водяном блоке (370 оборотов в минуту). Шум был равен 24,5 дБА, это очень тихо, хотя прислушавшись, звук работающей СВО различить можно.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 30 °C, точно так же вентилятор на водяном блоке работел на частоте 390 оборотов в минуту, а уровень шума не изменился (24,5 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 68 °C. Работали оба вентилятора, максимальная частота вращения составила 1271 оборот в минуту, шум вырастал до 32,8 дБА. Данная СО производит под нагрузкой заметный уровень шума, но высоким его назвать нельзя.
Термоснимок
Максимальный нагрев — на краю печатной платы, который видно из-под пластины с обратной стороны.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;
- драйверы Nvidia версии 385.28;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|середина октября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400
|2460
|443
|55 500
|02
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|2360
|445
|53 000
|03
|RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|2000
|417
|48 000
|05
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1920
|536
|35 800
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,2%.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|середина октября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|10
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|536
|1920
|35 800
|21
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|445
|2360
|53 000
|22
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400
|443
|2460
|55 500
|25
|RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|417
|2000
|48 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Мы ранее говорили, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял лишь второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD (Vega 64 — соперник GTX 1080, но никак не GTX 1080 Ti). Что касается продукта iChill, то его стоимость на момент написания материала была выше цены среднестатистического GTX 1080 Ti. Поэтому этот продукт имеет чуть более низкий рейтинг, чем GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ) — топовый однопроцессорный ускоритель, использующий систему водяного охлаждения и фабрично разогнанный, за счет чего он
демонстрирует производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti, копией которого, за исключением кулера, является. У рассмотренной карты iChill очень неплохой
потенциал по разгону, что может стать дополнительным плюсом: наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать на частоте ядра 1640—2120 МГц, а память
смогла достичь эффективной частоты в 11760 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти в 8,5% относительно референс-карты. Тут, как вы
понимаете, помогает усиленная СО карты. Впрочем, в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно
является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K. Кроме очень эффективной ЖСО стоит
отметить подсветку на кулере для любителей моддинга и комплект поставки. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X
В номинации «Отличная поставка» (за октябрь 2017)
награду получила карта:
- Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 36000 руб. (на 01.11.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17)
|RX Vega 64 8 ГБ — 39500 руб. (на 01.11.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90 000 (на 22.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000 (на 22.06.17)
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|