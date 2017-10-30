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3D-видео, тюнеры и мониторы » 3D-видеокарты Nvidia

Видеоускоритель Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ)




Содержание

  1. Особенности устройств(а)
  2. Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
  3. Результаты тестов
  4. Выводы

Справочные материалы

Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X


Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.

Устройство(а)

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N C108T4C-1SDN-Q6MNX)
ПараметрЗначениеНоминальное значение (референс)
GPUGeForce GTX 1080 Ti (GP102)
ИнтерфейсPCI Express x16
Частота работы GPU (ROPs), МГц1607—20001480—1885
Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц2850 (11400)2750 (11000)
Ширина шины обмена с памятью, бит352
Число вычислительных блоков в GPU28
Число операций (ALU) в блоке128
Суммарное количество блоков ALU3584
Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)224
Число блоков растеризации (ROP)88
Размеры, мм270×140×50270×100×35
Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой32
Цвет текстолитачерныйчерный
ЭнергопотреблениеПиковое в 3D, Вт268259
В режиме 2D, Вт3937
В режиме «сна», Вт1111
Уровень шумаВ режиме 2D, дБА24,524,2
В режиме 2D (просмотр видео), дБА24,525,6
В режиме максимального 3D, дБА32,839,6
Выходные гнезда1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.41×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
Поддержка многопроцессорной работыSLI
Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения44
Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов11
Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов11
Максимальное разрешение 2DDisplay Port4096×2160
HDMI4096×2160
DVI-D (Dual-Link)2560×1600
Максимальное разрешение 3DDisplay Port4096×2160
HDMI4096×2160
DVI-D (Dual-Link)2560×1600

Комплектация локальной памятью
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.

Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference)
Вид спереди
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Вид сзади
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Традиционно, для своих флагманских видеокарт компания InnoVision использует референс-карты Nvidia, что мы видим и сегодня.

Схема питания имеет 7 фаз (dualFET), управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.

Мы уже высказывали свое мнение, что даже референс-дизайн имеет очень приличный потенциал по подъему частот. С помощью фирменной утилиты TuneIt, которая поставляется с картой на диске (также ее можно скачать с сайта производителя), можно настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты.




У данного ускорителя на 6,1% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения
Перед нами гибридная СО, основной частью которой является система водяного охлаждения. Радиатор на GPU имеет медное основание, соединенный с ним трубками второй радитор охлаждается своим вентилятором. Кроме того, в кожухе, которым прикрыта карта, установлен еще один вентилятор, обдувающий отдельный небольшой радиатор, который охлаждает силовые транзисторы и микросхемы памяти.

Этот кулер не останавливает вентилятор СВО даже в случае простоя или малой нагрузки, так что шум в этих условиях выше фонового, хотя и не намного.

На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).

СО оснащена подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от нагрузки на GPU.

После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 68 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.
Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

  • Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
  • Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
  • Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
  • Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
  • Режимы измерения:
    1. Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
    2. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
    3. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
  • Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
    • 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
    • от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
    • от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
    • 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.

В режиме простоя в 2D температура составляла 29 °C, работал только вентилятор на водяном блоке (370 оборотов в минуту). Шум был равен 24,5 дБА, это очень тихо, хотя прислушавшись, звук работающей СВО различить можно.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 30 °C, точно так же вентилятор на водяном блоке работел на частоте 390 оборотов в минуту, а уровень шума не изменился (24,5 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 68 °C. Работали оба вентилятора, максимальная частота вращения составила 1271 оборот в минуту, шум вырастал до 32,8 дБА. Данная СО производит под нагрузкой заметный уровень шума, но высоким его назвать нельзя.

Термоснимок



Максимальный нагрев — на краю печатной платы, который видно из-под пластины с обратной стороны.



Комплектация
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонусы в виде фирменных наклейки и коврика для мыши, лицензии на 3Dmark Advanced Edition. Также имеется набор крепежа для монтажа радиатора водяного блока в корпусе ПК.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда

  • Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
    • процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
    • СО Antec Kuhler H2O 920;
    • системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
    • оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
    • жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
    • блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
  • операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
  • монитор Samsung U28D590D (28″);
  • драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;
  • драйверы Nvidia версии 385.28;
  • VSync отключен.

Список инструментов тестирования

Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.

  • Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)

  • Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)

  • BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)

  • Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)

  • Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)

  • Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)



Результаты тестов: сравнение производительности

Выводы

Рейтинг iXBT.com
Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина октября 2017 г.
Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена
01 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400 2460 443 55 500 
02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 2360 445 53 000 
03 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 2000 417 48 000 
05 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1920 536 35 800 

Комментарий к Рейтингам iXBT.com


Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,2%.
Рейтинг полезности
Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина октября 2017 г.
Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена
10 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 536 1920 35 800 
21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 445 2360 53 000 
22 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black, 1607—2000/11400 443 2460 55 500 
25 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 417 2000 48 000 

Комментарий к Рейтингам полезности


Мы ранее говорили, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял лишь второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD (Vega 64 — соперник GTX 1080, но никак не GTX 1080 Ti). Что касается продукта iChill, то его стоимость на момент написания материала была выше цены среднестатистического GTX 1080 Ti. Поэтому этот продукт имеет чуть более низкий рейтинг, чем GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ) — топовый однопроцессорный ускоритель, использующий систему водяного охлаждения и фабрично разогнанный, за счет чего он демонстрирует производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti, копией которого, за исключением кулера, является. У рассмотренной карты iChill очень неплохой потенциал по разгону, что может стать дополнительным плюсом: наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать на частоте ядра 1640—2120 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11760 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти в 8,5% относительно референс-карты. Тут, как вы понимаете, помогает усиленная СО карты. Впрочем, в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K. Кроме очень эффективной ЖСО стоит отметить подсветку на кулере для любителей моддинга и комплект поставки. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).

В номинации «Оригинальный дизайн» (за октябрь 2017 года)

награду получила карта:
  • Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X


В номинации «Отличная поставка» (за октябрь 2017)

награду получила карта:
  • Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black 11 ГБ 352-битной GDDR5X


Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
Рассматриваемые карты Конкуренты
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX 1080 8 ГБ — 36000 руб. (на 01.11.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) RX Vega 64 8 ГБ — 39500 руб. (на 01.11.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX Titan X (Pascal) — 90 000  (на 22.06.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52000 руб. (на 01.11.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000  (на 22.06.17)


Благодарим компанию Inno3D Russia
за предоставленную на тестирование видеокарту

Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для тестового стенда предоставлен компанией Seasonic

 		Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для тестового стенда предоставлены компанией AMD

 		Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для тестового стенда предоставлена компанией AMD

 		CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для тестового стенда предоставлен компанией AMD
Монитор Dell UltraSharp U3011 для тестовых стендов предоставлен компанией Юлмарт

 		Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для тестового стенда предоставлен компанией Corsair

 		Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для тестового стенда предоставлен компанией Seagate


30 октября 2017 г. Автор Андрей Воробьев
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