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Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 основаны на платформе шестилетней давности

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Теги: Olympus

Источник: PRNewsWire

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Умные очки не прижились на рынке. Слишком уж специфическими выходят такие устройства, да и со сценариями использования возникает множество вопросов. Однако некоторые компании всё равно выпускают подобные продукты, хотя и с весьма узкой специализацией, зачастую касающейся промышленности.

Свою новую модель выпустила и Olympus. Новинка называется EyeTrek Insight EI-10 и, судя по видеоролику, ориентирована всё на тот же промышленный сегмент. Стоимость соответствующая — 1500 долларов.

Что интересно, новинка Olympus недалеко ушла от Google Glass. К примеру, тут установлена SoC TI OMAP 4470, выпущенная ещё шесть лет назад! Устройство также оснащено 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флэш-памяти и экраном OLED разрешением 640 х 400 пикселей. Камера имеет разрешение около 2,4 Мп. Из остального можно выделить наличие датчика магнитного поля, микрофона, адаптеров беспроводных интерфейсов, массу в 66 г, ОС Android 4.2.2 и крошечный аккумулятор, которого хватит всего на 30-60 минут работы.

Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 оцениваются в 1500 долларов

Особенность EyeTrek Insight EI-10 также в том, что само по себе устройство, по сути, не является умными очками. Оно предназначено для закрепления на очки, чтобы последние превратить в умные.

7 ноября 2017 Г.

20:59

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Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 основаны на платформе шестилетней давности: Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 оцениваются в 1500 долларов

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