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T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии

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Источник: T-Mobile

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Месяц назад появилась информация, что Sprint и T-Mobile обсуждают последние детали слияния. Возможная сделка вызвала большой интерес, поскольку T-Mobile — третий по величине сотовый оператор в США, а Sprint — четвертый, и суммарно они стоят более 80 млрд долларов.

Вскоре агентство Reuters, ссылаясь на анонимных информаторов, сообщило, что T-Mobile и Sprint намерены объявить о слиянии без продажи активов. Так стороны могли бы сохранить за собой как можно больше ресурсов радиочастотного спектра и выиграть за счет сокращения повторяющихся статьей расходов до того, как регуляторы запросят о каких-либо уступках.

Однако этим планам не суждено сбыться. Сегодня компания T-Mobile поставила крест на слухах и предположениях. В лаконичном пресс-релизе, распространенном компанией, сказано, что переговоры о слиянии прекращены, поскольку «стороны не смогли найти взаимовыгодные условия».

T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии

В T-Mobile признают, что объединение со Sprint было очень привлекательным, но компания и так находится на подъеме, опережая отрасль по росту в течение 15 кварталов подряд. Вероятно, это означает, что в T-Mobile рассчитывали на более выгодные условия сделки, чем те, на которые были согласны представители Sprint.

5 ноября 2017 Г.

11:09

Ctrl
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