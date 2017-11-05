T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии

Месяц назад появилась информация, что Sprint и T-Mobile обсуждают последние детали слияния. Возможная сделка вызвала большой интерес, поскольку T-Mobile — третий по величине сотовый оператор в США, а Sprint — четвертый, и суммарно они стоят более 80 млрд долларов.

Вскоре агентство Reuters, ссылаясь на анонимных информаторов, сообщило, что T-Mobile и Sprint намерены объявить о слиянии без продажи активов. Так стороны могли бы сохранить за собой как можно больше ресурсов радиочастотного спектра и выиграть за счет сокращения повторяющихся статьей расходов до того, как регуляторы запросят о каких-либо уступках.

Однако этим планам не суждено сбыться. Сегодня компания T-Mobile поставила крест на слухах и предположениях. В лаконичном пресс-релизе, распространенном компанией, сказано, что переговоры о слиянии прекращены, поскольку «стороны не смогли найти взаимовыгодные условия».

В T-Mobile признают, что объединение со Sprint было очень привлекательным, но компания и так находится на подъеме, опережая отрасль по росту в течение 15 кварталов подряд. Вероятно, это означает, что в T-Mobile рассчитывали на более выгодные условия сделки, чем те, на которые были согласны представители Sprint.