По мнению IC Insights, продажи датчиков изображения типа CMOS в этом году вырастут на 22%

Специалисты аналитической компании IC Insights опубликовали новый прогноз, касающийся полупроводниковой продукции категории O-S-D (оптоэлектронные приборы, датчики и дискретные приборы).

По мнению аналитиков, все три сегмента в этом году покажут рекордные за последние шесть лет значения. Суммарно в этих сегментах ожидается рост продаж на 10,5% по сравнению с прошлым годом. А в абсолютном выражении рынок достигнет 75,0 млрд долларов. Двигателем отрасли назван интерес к интернету вещей.

Если рассматривать пять основных категорий продукции, оказывается, что только продажи светодиодов останутся на прошлогоднем уровне. Аналитики объясняют это продолжающимся снижением цен. Во всех остальных категориях прогнозируется значительный рост: от 9% в случае мощных транзисторов до 22% — в случае датчиков изображения типа CMOS.

Аналитики ожидают, что в 2018 году объем рынка O-S-D достигнет 80,5 млрд долларов. Это на 7,4% больше прогноза на 2017 год.