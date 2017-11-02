Смартфоны Xiaomi Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite предназначены для любителей сэлфи

Неделю назад Xiaomi начала дразнить общественность информацией о том, что 2 ноября этого года она представит новую серию смартфонов.

Сегодня были представлены смартфоны Xiaomi Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite, которые, как и предполагалось, предназначены для любителей сэлфи. Изначально новинки будут продаваться только в Индии. Напомним, Индия является вторым по величине рынком смартфонов, на котором Xiaomi в ближайшее время может стать самым успешным производителем, опередив Samsung.

Xiaomi Redmi Y1 получил дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей, покрытый стеклом Gorilla Glass. Qualcomm Snapdragon 435 выступает в роли однокристальной системы, также смартфон получил 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флэш-памяти с возможностью установки карт памяти microSD.

Фронтальная камера является 16-мегапиксельной, ее угол обзора составляет 76,4°. Диафрагма объектива равна F/2,0, в оснащение входит светодиодная вспышка. Основная 13-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и двойной вспышкой получила объектив с диафрагмой F/2,2.

Смартфон работает под управлением Android 7.1.2 с оболочкой MIUI 9. На задней панели находится дактилоскопический датчик, емкость аккумулятора составляет 3080 мА•ч.

В зависимости от объема памяти цена Xiaomi Redmi Y1 составляет 140 или 170 долларов.

Xiaomi Redmi Y1 Lite получил Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Остальные характеристики остались неизменными, при этом цена составляет около 108 долларов.