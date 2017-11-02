Курс Bitcoin ещё на одну тысячу приблизился к отметке в 10 000 долларов

Рост курса Bitcoin на коротких временных отрезках весьма нестабилен. К примеру, от отметки в 5000 долларов до отметки в 6000 долларов прошло более полутора месяцев. А вот новую высоту в 7000 долларов криптовалюта взяла спустя менее двух недель после предыдущей.

Для сравнения также отметим, что буквально в мае Bitcoin впервые преодолел отметку в 2000 долларов.

Что же касается нынешнего курса, то после достижения отметки примерно в 7360 долларов на некоторых биржах он откатился до значения около 7000-7050 долларов.