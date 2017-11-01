Apple: «Мы даже не пытались разместить сканер Touch ID в iPhone X»

Весь последний год в Сети витали различные слухи о том, где может располагаться дактилоскопический датчик смартфона Touch ID. Как вы уже знаете, Apple отказалась от его использования в пользу системы сканирования лиц пользователей Face ID.

Источники сообщали, что сканер отпечатков пальцев может перебраться на заднюю панель, под кнопку включения смартфона или даже под поверхность экрана. Однако вице-президент Apple Дэн Риччио (Dan Riccio) полностью опроверг эти слухи.

«Я слышал эти слухи о том, что мы не смогли заставить Touch ID нормально работать через экран смартфона, поэтому отказались от сканера», — заявил он в ответ на вопрос, пришлось ли Apple вносить какие-то глобальные корректировки в дизайн на последних стадиях.

По его словам, Apple изначально знала, что технология Face ID будет куда лучшим решением, чем Touch ID. Поэтому все усилия были направлены на совершенствование работы Face ID, при этом Apple даже не пыталась разместить сканер Touch ID в какое-либо место iPhone X.