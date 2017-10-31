Представлена системная плата Gigabyte Z370N WIFI типоразмера mini-ITX

Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Z370N WIFI типоразмера mini-ITX. Она построена на наборе системной логики Intel Z370 и поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA1151.

По словам производителя, подсистема питания платы на цифровых регуляторах напряжения производства Intersil обеспечивает стабильную работу процессора Intel Core i7-8700K на частоте 5 ГГц и более. Слотов для модулей памяти — два. В них можно установить до 32 ГБ памяти. Как утверждается, плата протестирована на совместимость с огромным количеством модулей памяти разных производителей, включая модули, работающие на эффективной частоте 4600 МГц.

На плате есть слот PCIe x16 и два слота M.2 для накопителей с интерфейсом PCIe и поддержкой NVMe. Кроме того, накопители можно подключать к четырем портам SATA 6 Гбит/с.

В оснащении платы можно выделить два порта Gigabit Ethernet с поддержкой агрегации, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также восемь портов USB 3.0, один из которых выведен на разъем USB-C. Для вывода видеосигнала есть выход DisplayPort и два выхода HDMI.

Плата поддерживает технологию подсветки RGB Fusion Technology. Это означает, что на плате есть разъемы для подключения до 300 элементов подсветки, рассчитанных на питание 5 или 12 В. При этом яркость и цвет каждого из них можно менять индивидуально.