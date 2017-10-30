Google в последний момент убрала гарнитуру из комплекта поставки смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Лукас Эверет (Lucas Everett), который купил смартфон Google Pixel 2 в магазине Verizon, обнаружил в коробке пустующий пластиковый отдел для наушников.

Кроме того, в комплекте был рекламный буклет, в котором демонстрировались наушники, похожие на Google Pixel Buds. Только гарнитура должна была быть проводной с разъемом USB-C и блоком управления.

Лукас Эверет также изначально не получил переходник с разъемами 3,5 мм и USB-C для подключения проводных наушников, который сотрудник магазина нашел в другой коробке со смартфоном.

Представители Verizon утверждают, что все остальные комплекты Google Pixel 2 не содержат подобных пластиковых отсеков для наушников и буклетов. Google подтвердила, что Лукас Эверет получил Google Pixel 2 в предварительной версии упаковки, которая предназначалась для американского рынка.

Очевидно, что комплект поставки Google Pixel 2 и Pixel 2 XL должен был включать гарнитуру, однако поисковый гигант решил, что смартфоны и так будут пользоваться популярностью.