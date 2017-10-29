В видеоролике о вымышленном смартфоне LG G7 показано устройство, превосходящее Apple iPhone X

Поставки смартфона Apple iPhone X должны начаться в ноябре, а тем временем в сети появился ролик, рассказывающий о концептуальном смартфоне LG G7. Представленное в ролике устройство выглядит привлекательнее новинки Apple.

Боковые края экрана LG G7 буквально сливаются с гранями устройства. Задняя панель украшена мозаичным рисунком. На задней панели расположен дактилоскопический датчик и сдвоенная камера. Основой смартфона служит SoC Snapdragon 845.

Уточним, что это не официальный рекламный материал, так что LG G7 будет отличаться от модели, показанной в ролике.

Анонс LG G7 ожидается в начале 2018 года.