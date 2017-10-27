Четыре видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti основаны на разных печатных платах, но все они референсные

Компания Inno3D приготовила сразу четыре видеокарты GeForce GTX 1070 Ti. Это модели GeForce GTX 1070 Ti Jet, GTX 1070 Ti X2, GTX 1070 Ti X3 и GTX 1070 Ti X4. И снова мы можем видеть, что ни одна из новинок не получила заводской разгон, несмотря на топовые системы охлаждения.

Все карты работают на частотах 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти. Модель GTX 1070 Ti Jet практически копирует референсный адаптер и оснащена кулером турбинного типа.

Остальные адаптеры получили знакомые по другим моделям производителя кулеры HerculeZ разных модификаций. У старшей карты такая СО оснащена сразу четырьмя вентиляторами и это её единственное отличие от модели GTX 1070 Ti X3. Также можно отметить, что данные адаптеры получили референсные печатные платы модели GTX 1080 Ti, а GTX 1070 Ti X2 — референсную плату GTX 1070.

Кроме того, нужно учитывать, что старшие адаптеры имеют длину 302 мм и занимают два с половиной слота расширения. Набор портов у всех одинаковый: DVI, HDMI и DisplayPort (x3). Напомним, GeForce GTX 1070 Ti получила 2432 ядра CUDA, 256-разрядную шину памяти и 8 ГБ памяти.