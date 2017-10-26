Конструкция системы охлаждения Cooler Master MasterAir MA410P включает четыре тепловые трубки, MasterAir MA610P — шесть

Компания Cooler Master представила предназначенные для процессоров воздушные системы охлаждения MasterAir MA410P и MasterAir MA610P. Они построены по классической башенной схеме с U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм, непосредственно контактирующими с процессором. Производитель отмечает использование новой версии соответствующей «технологии» Continuous Direct Contact (CDC). По его словам, спрессовав трубки вместе, в CDC 2.0 удалось увеличить площадь контакта на 45% по сравнению с CDC 1.0.

В случае модели MasterAir MA410P трубок четыре. Они отводят тепло к алюминиевому радиатору размерами 60 x 116 x 158,5 мм, на котором закреплен один вентилятор типоразмера 120 мм. Скорость его вращения меняется в диапазоне 650-2000 об/мин. Габариты системы охлаждения равны 84 x 129 x 158,5 мм.

Конструкция системы охлаждения MasterAir MA610P включает шесть тепловых трубок и два вентилятора. Как и в младшей модели, используются вентиляторы типоразмера 120 мм, но диапазон скорости их вращения другой — 600-1800 об/мин. Габариты радиатора равны 116 x 60 x 158 мм, всего изделия — 122,3 x 112,8 x 166,5 мм.

Вентиляторы систем охлаждения Cooler Master MasterAir MA410P и MA610P снабжены полноцветной подсветкой, совместимой с Asus Aura Sync и с другими системами управления.

Система охлаждения MasterAir MA410P совместима с процессорами Intel в исполнении LGA 2066, 2011-v3, 2011, 115x и 1366, а также с процессорами AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 и FM1. Модель MasterAir MA610P отличается упоминанием в списке совместимости крепления LGA 775.

Цены новинок производитель не называет.