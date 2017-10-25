Смартфон Vivo Xplay 7 может стать самым безрамочным среди существующих

Изображения смартфона Vivo Xplay 7 снова появились в Сети. Они отличаются от тех, что мы видели ранее, хотя особенность в виде сканера отпечатков пальцев, расположенного под дисплеем, осталась.

Сами изображения можно было бы принять за чьё-то любительское творчество, однако есть снимки, на которых эти же изображения демонстрируются посредством проектора.

Начнём с внешнего вида. Изображения обещают нам совершенно безрамочный смартфон, насколько это возможно при современном уровне технологий. Однако благодаря Xiaomi и некоторым другим производителям мы уже знаем, что реальные устройства могут отличаться от того, что нам демонстрируют на такого рода картинках.

Но даже если предположить, что какие-то рамки у новинки будут, можно отметить, что расположенные в верхней части камера и датчик освещённости находятся непосредственно «в экране», а не на выделенной области. Кроме того, можно отметить сдвоенную основную камеру и тонкий металлический корпус.

Также очередной слайд даёт нам представление о параметрах. Xplay 7 якобы получит Snapdragon 845, что уже указывает на выход не ранее весны следующего года, 8 ГБ ОЗУ, 128 либо 256 ГБ флэш-памяти, а также камеру с датчиком Sony IMX401. Это само по себе интересно, так как IMX400 — это тот самый датчик Sony, который располагает собственной микросхемой памяти и пока используется лишь в смартфонах японской компании. В целом всё это пока всё-таки больше похоже на чьи-то фантазии, чем на реальное описание грядущего флагмана Vivo.