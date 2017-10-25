Lenovo совместно с Intel будет продвигать использование протоколов UAF и U2F в качестве замены паролей в ПК с Windows

В современном мире от паролей никуда не деться. И если в смартфонах их практически вытеснили сканеры отпечатков пальцев, то в случае использования социальных сетей, форумов и прочих подобных ресурсов пароли — неотъемлемая часть реальности.

Различные компании уже давно работают над альтернативами, но пока массово никаких новых технологий в описанных выше сценариях не используется. Это решила попробовать исправить компания Lenovo при поддержке Intel. Lenovo утверждает, что она первой среди компьютерных компаний выведет на рынок системы аутентификации с сертификатами FIDO, интегрированные непосредственно в ПК с Windows.

Используя технологию Intel Online Connect, встроенную в процессоры Core, начиная с седьмого поколения, системы аутентификации Lenovo будут поддерживать платформу Universal Authentication Framework (UAF). Если же говорить проще, Lenovo предлагает заменить пароли всё теми же сканерами отпечатков пальцев, только теперь и на ПК. Система уже работает на ПК Yoga 920, ThinkPad X1 Tablet второго поколения, ThinkPad X1 Carbon пятого поколения и IdeaPad 720S.

Однако не сканерами едиными. Протокол Universal 2nd Factor (U2F), который также будет поддерживаться компьютерами Lenovo, подразумевает двухфакторную аутентификацию без всяких сканеров отпечатков пальцев.

На самом деле дактилоскопы на ПК появились задолго до зарождения современного рынка смартфонов, однако отсутствие какого-либо массового продвижения со стороны производителей привело к тому, что на наличие или отсутствие сканера при покупке нового ПК обычные пользователи не обращают никакого внимания. Lenovo же попробует это исправить, но сработает задумка лишь в том случае, если к китайскому гиганту присоединятся и другие игроки рынка, включая Microsoft, которые, кроме прочего, будут продвигать данный вопрос в своих рекламных кампаниях.