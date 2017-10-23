Angela обещает, что сотрудники фирменных магазинов не будут пытаться продать iPhone X всем подряд

Старший вице-президент по розничной и интернет-торговле Apple Анджела Арендс (Angela Ahrendts) в ходе интервью CNBC заверила, что сотрудники фирменных магазинов не будут пытаться убедить всех подряд, что они должны купить исключительно самый дорогой iPhone X, а не какой-то другой смартфон.

«Внутри компании у нас есть слоган "iPhone для всех", — заявила она. — Наши сотрудники должны интересоваться, для кого вы покупаете новый смартфон. Вдруг речь идет о ребенке 6-7 лет? Какие задачи должен выполнять смартфон? Той же политики мы придерживаемся с Mac и iPad, почему же нам не придерживаться ее в случае со смартфонами?».

Базовая версия iPhone X в США будет предлагаться за 999 долларов, тогда как версия с 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 1149 долларов. iPhone 8 и iPhone 8 Plus предлагаются по цене от 699 и 799 долларов соответственно.

Однако в продаже также остаются iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 7, цены на которые начинаются с отметок 349, 449 и 549 долларов соответственно.