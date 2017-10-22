Samsung Artik s — защищенные беспроводные вычислительные модули для IoT

Компания Samsung на этой неделе представила защищенные беспроводные вычислительные модули Artik s, предназначенные для IoT, и соответствующие сервисы платформы Artik. По словам производителя, теперь платформa Artik обеспечивает защиту данных в связке «устройство-облако», позволяя разрабатывать и развертывать безопасные, способные к взаимодействию изделия и сервисы IoT в разных областях применения — от «умных» домов до высокотехнологичных предприятий.

Модули Artik, обладающие вычислительным ресурсом, памятью и средствами подключения, предназначены для датчиков, контроллеров, бытовой техники, медицинских приборов и шлюзов.

Защищенные модули Artik s снабжены уникальными идентификаторами и ключами, которые хранятся в устойчивом к взлому хранилище. Инфраструктура открытых ключей Samsung PKI обеспечивает взаимную аутентификацию, которая дает облаку возможность идентифицировать каждое устройство в сети и поддерживать «белый» список. Пользователи могут использовать новую функцию защищенной загрузки (Secure Boot) и портал для верификации кодов по цифровой подписи на этапе запуска. Кроме того, модули Artik s обеспечивают безопасную среду исполнения с аппаратной защитой (TEE) в рамках ОС и библиотеку для работы с конфиденциальными ресурсами, включая токены и ключи. Защита информации обеспечивается шифрованием по стандарту FIPS 140-2.

Кроме того, компания Samsung объявила, что платформа Artik IoT будет полностью интегрирована с SmartThings Cloud — новой унифицированной платформой Samsung для интернета вещей. Это позволит устройствам производства Samsung и других производителей взаимодействовать между собой и с облачными сервисами.

Сервисы защищенной платформы уже доступны. Поставки модулей Artik s должны начаться 30 ноября.