Razer оценила web-камеру Kiyo и микрофон Seiren X в 100 долларов за каждую новинку

Компания Razer пополнила линейку устройств Broadcaster, предназначенную для стримеров, блогеров и прочих пользователей, предъявляющих повышенные требования к качеству микрофона и камеры.

Собственно, новинки и представляют собой web-камеру Kiyo и микрофон Seiren X. Razer называет Kiyo первой в мире настольной камерой с настраиваемым кольцевым освещением.

Как можно видеть на изображениях, у камеры действительно достаточно явно выраженная область подсветки. Яркость подсветки настраивается в достаточно широком диапазоне благодаря наличию 12 светодиодов. Цветовая температура равна 5600K. Сама камера характеризуется разрешением 4 Мп, что позволяет захватывать видео 1080p при 30 к/с либо 720p при 60 к/с. Стоит новинка 100 долларов.

Столько же стоит и микрофон Seiren X. Это конденсаторный микрофон, подключаемый посредством USB. Razer отдельно акцентирует внимание на наличии встроенного амортизатора, призванного гасить вибрации. Новинка получила 25-миллиметровый капсюль, а диаграмма направленности — суперкардиоида.

Частотный диапазон заявлен на уровне 20-20000 Гц, чувствительность — 17,8 мВ/Па (на частоте 1000 Гц), величина максимального звукового давления — 110 дБ (на частоте 1000 Гц при коэффициенте гармоник менее 1%). Для усилителя значение импеданса равно 16 Ом, соотношение сигнал/шум ≥ 85 дБ, коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц — менее 0,5%.