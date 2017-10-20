Ноутбук Gigabyte Aorus X9 с двумя видеокартами GeForce GTX 1070 оказался существенно дешевле, чем нам обещали

Игровой ноутбук Gigabyte Aorus X9 впервые показали в начале года на выставке CES 2017 в виде прототипа. Затем компания привезла предсерийный образец на Computex 2017. Теперь эта модель наконец-то появилась на сайте Gigabyte.

Итак, Aorus X9 оснащается экраном диагональю 17,3 дюйма, что обуславливает немалые габариты. Они равны 428 х 314 х 23,5-29,9 мм при массе 3,59 кг. Однако тут стоит отметить, что ноутбук оснащается двумя видеокартами GeForce GTX 1070 в режиме SLI, так что, вероятно, Gigabyte прибегла к комплексу Nvidia Max-Q при проектировании своего флагмана, чтобы сохранить столь малую для такой конфигурации толщину.

Сердцем новинки служит CPU Intel Core i7-7820HK. Что интересно, объём оперативной памяти составляет всего 8 либо 16 ГБ, хотя у ноутбука четыре слота для модулей памяти, так что максимальный объём может достигать 64 ГБ. Для хранения данных имеется три накопителя: один формата 2,5 дюйма и парочка SSD формата M.2. Их объём не указан, так что можно ожидать различные варианты.

Gigabyte Aorus X9 будет доступен с панелью IPS разрешением 3840 х 2160 пикселей либо с дисплеем WVA разрешением 2560 х 1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Также можно отметить механическую клавиатуру с подсветкой, ЦАП ESS Sabre, аккумулятор ёмкостью 94,2 Вт·ч и набор портов, включающий Thunderbolt 3, USB-C 3.1, USB 3.0 (x3), Mini-DisplayPort 1.3, HDMI 2.0, кардридер и аудиоразъёмы. Система охлаждения включает в себя восемь тепловых трубок и четыре вентилятора.

Всё это указано на официальном сайте, но сторонние источники утверждают, что в минимальной конфигурации ноутбук оценивается в 1750 долларов, что явно говорит о существовании более доступных версий. Топовая версия обойдётся в 3700 долларов, что существенно меньше, нежели пророчили ранние слухи.