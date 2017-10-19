Samsung приступила к разработке Galaxy Note9, думая над расширением перечня возможностей S Pen

Глава отдела планирования мобильного подразделения Samsung Electronics Би Джей Канг (BJ Kang) в ходе недавнего интервью ответил на вопрос о том, чем сейчас занимаются розработчики серии смартфонов Galaxy Note.

Он заявил, что после выпуска Galaxy Note8 компания Samsung сразу же приступила к разработке Galaxy Note9.

«Обычно, после того, как мы выпускаем смартфон, мы берем перерыв перед началом следующего проекта. Однако в этот раз никакого перерыва не было, несмотря на то, что процесс разработки Galaxy Note8 был очень и очень сложным».

Разработчики думают на тем, как можно улучшить фирменные особенности серии Galaxy Note, в частности, расширить перечень возможностей стилуса S Pen. «Для нас приоритетом остаются потребности пользователей, опираясь на которые мы собираемся внедрять различные инновации».

Напомним, в следующем году в линейке Galaxy Note может выйти первый смартфон компании со сгибающимся дисплеем.