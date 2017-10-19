В Geekbench смартфон набрал 1920 и 5765 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

HTC U11 Plus получил однокристальную систему Snapdragon 835, шестидюймовый дисплей разрешением 2880 х 1440 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, фронтальная является 8-мегапиксельной. Смартфон работает под управлением Android 8.0.0 Oreo.

На этой неделе в Geekbench и GFXBench засветился смартфон с модельным номером HTC 2Q4D1, под которым, вероятно, и проходит HTC U11 Plus.

Компания HTC ранее подтвердила, что новый смартфон будет представлен 2 ноября этого года. Наблюдатели сходятся в том, что речь идет о смартфоне HTC U11 Plus.

Смартфон HTC U11 Plus засветился в GFXBench и Geekbench

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