Смартфон HTC U11 Plus засветился в GFXBench и Geekbench

Компания HTC ранее подтвердила, что новый смартфон будет представлен 2 ноября этого года. Наблюдатели сходятся в том, что речь идет о смартфоне HTC U11 Plus.
На этой неделе в Geekbench и GFXBench засветился смартфон с модельным номером HTC 2Q4D1, под которым, вероятно, и проходит HTC U11 Plus.
HTC U11 Plus получил однокристальную систему Snapdragon 835, шестидюймовый дисплей разрешением 2880 х 1440 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, фронтальная является 8-мегапиксельной. Смартфон работает под управлением Android 8.0.0 Oreo.
В Geekbench смартфон набрал 1920 и 5765 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.