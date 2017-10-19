Смартфон Echo Horizon превзошел ожидания, представлен Echo Horizon Lite

Французский производитель Echo в сентябре этого года выпустил смартфон, который получил дисплей с соотношением сторон 18:9, 3 ГБ ОЗУ, а также целых четыре камеры, при этом его цена составила 170 евро.

Устройство превзошло ожидания компании, которая анонсировала упрощенную модель под названием Echo Horizon Lite. Новинка получила такой же дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей, но на этом сходства заканчиваются.

В оснащение вошли однокристальная система Mediatek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Обе камеры являются одинарными, их разрешение составляет 8 и 5 Мп. Предусмотрен слот для карт памяти емкостью до 32 ГБ, установлен модуль Bluetooth 4.0, разъем 3,5 мм и порт USB-C, который странно видеть у такой бюджетной модели. Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч. На задней панели находится дактилоскопический датчик.

Цена Echo Horizon Lite составляет 130 евро.