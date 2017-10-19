Apple вдвое уменьшила заказы на смартфоны iPhone 8 до конца года

Акции компании Apple упали в цене на 1,5% на фоне очередной волны слухов о плохом спросе на смартфоны iPhone 8 и снижении заказов со стороны купертинцев.

Как мы недавно сообщали, прошлое поколение iPhone пользуется большим спросом, чем новое, чего ранее в истории Apple не случалось. Кроме того, некоторые источники утверждают, что компания вдвое снизила заказы на iPhone 8 на ноябрь и декабрь.

Считается, что ранее половина производственных мощностей партнёров Apple была занята производством iPhone 8 и 8 Plus, а половина — выпуском iPhone X. Якобы после снижения объёмов заказов на первые, 60-70% мощностей к концу года будут заняты грядущим флагманом.

Напомним, выход iPhone X намечен на 3 ноября, но пока все слухи указывают на то, что на старте продаж образуется серьёзный дефицит устройств.