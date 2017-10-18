Показать все

Представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25

Ctrl

Теги: Zeiss, Canon, Nikon

Источник: Zeiss

1174

Каталог компании Zeiss пополнил Zeiss Milvus 1.4/25, предварительные сведения о котором появились накануне.

Представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25

Полнокадровый широкоугольный объектив позиционируется как инструмент для пейзажной и архитектурной съемки. Производитель отмечает высокое качество изображения по всему кадру даже при полностью открытой диафрагме. Максимальная диафрагма F/1,4 делает новый объектив хорошо подходящим для съемки в условиях низкой освещенности и позволяет легко отделять объекты в фокусе от заднего плана с помощью его размытия. Объектив предложен в вариантах ZE и ZF.2, оснащенных креплениями для установки на камеры Canon и Nikon соответственно.

Представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25

Технические данные объектива Zeiss Milvus 1.4/25:

  • Фокусное расстояние — 25 мм;
  • Максимальная диафрагма — F/1,4;
  • Минимальная диафрагма — F/16;
  • Оптическая схема — 15 элементов в 13 группах;
  • Угол поля зрения — 81°;
  • Минимальное расстояние фокусировки — 0,25 м;
  • Максимальное увеличение — 1:4,6;
  • Установочный размер фильтра — 82 мм;
  • Размеры — диаметр 95 мм, длина 123 мм;
  • Масса — 1225 г (ZE), 1171 (ZF.2).

Объектив оценен в 2399 евро.

18 октября 2017 Г.

19:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Представлены компьютерные корпуса NZXT H700i, H400i и H200i : В корпуса NZXT H700i, H400i и H200i встроен цифровой контроллер вентиляторов и подсветки2

До конца года Intel выпустит «первую в отрасли микросхему для обработки нейронных сетей» — Intel Nervana Neural Network Processor: Intel Nervana Neural Network Processor — новое имя семейства ускорителей Lake Crest5

Nanya вернется на рынок серверной памяти DRAM: В текущем квартале должен начаться серийный выпуск 20-нанометровых микросхем DDR4 плотностью 8 Гбит

ПО Geekbench указывает на наличие в смартфоне Xiaomi Redmi Note 5 старой платформы Qualcomm, но результаты тестов этому не соответствуют: Xiaomi Redmi Note 5 появился в базе Geekbench4

Представлен объектив Zeiss Milvus 1.4/25 : Объектив Zeiss Milvus 1.4/25 оценен производителем в 2399 евро7

Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов: Акции IBM, с начала года подешевевшие на 12%, показали крупнейший за последние годы рост8

Новые блоки питания Cooler Master MasterWatt характеризуются мощностью от 450 до 750 Вт: Cooler Master обновила семейство БП MasterWatt1

Панели для планшетов дешевеют: Наблюдатели ожидают, что панели для планшетов будут дешеветь в течение всего квартала3

Nanya нарастила чистую прибыль более чем в шесть раз: Nanya отчиталась за третий квартал 2017 года

Google подтверждает, что ОС Android 8.1 Oreo выйдет в ближайшие недели: Обновление активизирует процессор обработки изображений Pixel Visual Core27

В Нидерландах открыли первый в мире мост, созданный посредством 3D-печати: Первый в мире напечатанный мост появился в Голландии3

Microsoft возродила легендарную мышку IntelliMouse Explorer 3.0 в виде модели Classic Intellimouse: Microsoft Classic Intellimouse является современной копией мышки IntelliMouse Explorer 3.012

Видео дня: первый в мире бой огромных управляемых человекоподобных роботов : Роботы Megabots и Suidobashi выяснили отношения в бою8

Для Cree минувший квартал оказался убыточным: Известный производитель светодиодов опубликовал отчет за первый квартал 2018 финансового года1

Представлен объектив Leica Thambar-M 90mm f/2.2, назван срок начала продаж и цена: Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года17

Смартфон Oppo F5 получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 12 Мп: Работает Oppo F5 под управлением Android 7 Nougat с оболочкой ColorOS 3.1

Samsung готова к производству полупроводниковой продукции по восьминанометровой технологии: Технология FinFET 8LLP прошла квалификацию Samsung29

Обозреватели разочарованы шестидюймовым смартфонным дисплеем P-OLED производства LG: У LG пока не получается выпускать качественные панели OLED для смартфонов48

HP ZBook x2 — недешевый планшет с экраном разрешением 4K, GPU Nvidia и CPU Core i7 для профессионалов : HP ZBook x2 в базовом исполнении оценен в $175022

Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и Windows 10 удивят временем работы без подзарядки: «Сказать по правде, мы не ожидали», — заявил Пит Бернард (Pete Bernard) из Microsoft.42

Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт : Затянувшийся спор с Apple является скорее аномалией, исключением из правил2

Samsung Galaxy S7 опередил iPhone 8 в свежем рейтинге Consumer Reports: Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ снова оказались лидерами рейтинга Consumer Reports56

Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год: Пару месяцев назад Samsung Pay отметил два года с момента основания

Isuzu заимствует компоновку кузова грузовика у пчелиных сот: Разделение грузового отсека на соты позволяет эффективно использовать пространство 17

Завтра должен быть представлен смартфон Nokia 7: Как доказала Google, вовсе не обязательно использовать два модуля, чтобы сделать флагманскую камеру1

Qualcomm успешно испытала модем Snapdragon X50 5G : Qualcomm также показала первый референсный дизайн смартфонов, которые используются для тестирования и оптимизации технологии 5G15

IBM снова отчиталась о снижении выручки, но на сей раз всего на 0,5%: IBM отчиталась за третий квартал 2017 года

Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами : В опросе приняли участие 1503 американцев, 1607 европейцев и 2003 китайца4

Системные платы с набором логики Intel Z270 всё-таки могут работать с CPU Coffee Lake. Но не будут: Причина несовместимости старых плат с новыми CPU Intel всё-таки кроется в маркетинге 36

В ноябре Samsung ждут большие перестановки в руководящем составе: Речь идет о ключевых лицах, Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Life Insurance и Samsung Securities36

Оснащенный четырьмя камерами смартфон Huawei Mate 10 Lite уже доступен для заказа в Европе: Huawei Mate 10 Lite построен на SoC Kirin 659 и оснащен экраном диагональю 5,9 дюйма

Выпущено 90 млн камер Canon EOS и 130 миллионов объективов Canon EF: Производитель заверил, что и впредь намерен развивать семейство камер EOS и объективов EF11

Samsung готовит ещё одну модель линейки Galaxy J2: Очередной аппарат линейки Galaxy J2 получит дисплей низкого разрешения1

Razer обновила ноутбук Blade Stealth, оснастив его CPU Intel Core i7-8550U: Док-станция Razer Core v2 мало отличается от первой версии3

Основными для экранов безрамочных смартфонов являются разрешения FHD+ и HD+: Переход к безрамочным экранам совпал с переходом к соотношению сторон 18:9

Antec P110 Luce — компьютерный корпус в минималистском исполнении за 120 евро: Antec P110 Luce поддерживает возможность вертикальной установки видеокарты4

Материнская плата ASRock X299E-ITX/ac для процессоров Intel в исполнении LGA 2066 представлена официально: ASRock X299E-ITX/ac оценена в $4003

В серию твердотельных накопителей Samsung 860 Evo войдут модели объемом до 4 ТБ: Твердотельные накопители Samsung 860 Evo замечены в базе данных SATA-IO30

Казахстан запустит платформу Stasis с первой криптовалютой, обеспеченной реальными деньгами: Stasis — финансово-технологическая инфраструктура для запуска нового цифрового актива10

Тестирование мобильных APU Ryzen показывает, что они вполне могут составить конкуренцию CPU Intel поколения Kaby Lake Refresh: APU Ryzen 7 2700U сравнили с CPU Core i7-8550U37

997
1318

iXBT TV

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017