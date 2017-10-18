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Панели для планшетов дешевеют

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Источник: Digitimes

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Жидкокристаллические панели являются одним из ключевых компонентов смартфонов и планшетов. По данным представителей отрасли, цены на панели для смартфонов сейчас сравнительно стабильны, а цены на панели для планшетов снижаются.

В настоящий момент пятидюймовый дисплей HD, изготовленный по технологии a-Si и снабженный интегрированным сенсорным экраном, стоит примерно $4. Дисплей Full HD размером 5,5 дюйма, изготовленный по технологии LTPS, стоит $12.

Поставки панелей a-Si не растут, но и спрос на них остается на прежнем уровне. В свою очередь, выпуск панелей LTPS увеличивается, однако увеличивается и спрос на них. В результате цены в обоих сегментах в октябре остались неизменными.

Если говорить о семидюймовых панелях a-Si IPS для планшетов, такая панель стоит в среднем $10. В сентябре средняя цена была равна $10,3. С учетом сокращения спроса по стороны производителей планшетов, наблюдатели ожидают, что панели для планшетов будут дешеветь в течение всего квартала.

Панели для планшетов дешевеют

По прогнозу Digitimes Research, в 2018 году поставки планшетов сократятся на 10,7%, составив в абсолютном выражении 128 млн штук.

18 октября 2017 Г.

18:08

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