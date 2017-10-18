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Представлен объектив Leica Thambar-M 90mm f/2.2, назван срок начала продаж и цена

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Теги: Leica

Источник: Leica

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Компания Leica представила объектив Thambar-M 90mm f/2.2, первое изображение которого появилось несколько дней назад.

Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года

Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели, выпускавшейся в 1935-1949 годах. Он предназначен для портретной съемки. Диафрагма из 22 лепестков и фильтр с круглым пятном в центре обеспечивают плавное размытие в зоне нерезкости и характерное мягкое изображение.

Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года

Технические данные объектива Leica Thambar-M 90mm f/2.2:

  • Фокусное расстояние — 90 мм;
  • Максимальная диафрагма — F/2,2;
  • Минимальная диафрагма — F/25;
  • Оптическая схема — четыре элемента в трех группах;
  • Угол поля зрения — 27°;
  • Минимальное расстояние фокусировки — 1 м;
  • Максимальное увеличение — х 0,13;
  • Число лепестков диафрагмы — 9 (скругленные);
  • Фокусировка — автоматическая с помощью встроенного ультразвукового привода и ручная; режимы M/A и M;
  • Установочный размер фильтра — 82 мм;
  • Размеры — диаметр 94,5 мм, длина 106 мм;
  • Масса — 985 г.

В продаже новый объектив с креплением Leica M должен появиться в середине ноября по цене $6495.

18 октября 2017 Г.

15:12

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Представлен объектив Leica Thambar-M 90mm f/2.2, назван срок начала продаж и цена: Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года

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