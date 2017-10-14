Вскоре принтер Polaroid Insta-Share появится в виде модуля Moto Mods

Конечно, второй модуль слишком огромен, чтобы носить его постоянно подключенным к смартфону, но вот как прямая альтернатива таким же портативным принтерам данный модуль вполне подойдёт. Подробностей о модулях пока нет.

Как можно видеть на изображении, первый представляет собой умную акустическую систему с поддержкой Amazon Alexa. То есть это портативный аналог АС Amazon Echo. Второй модуль — принтер Polaroid Insta-Share, позволяющий моментально печатать полученные снимки.

Вскоре у таких пользователей появится возможность приобрести два новых модуля.

На данный момент единственными распространёнными смартфонами с поддержкой модулей являются аппараты Moto Z. Представители компании говорили о том, что модули покупает более половины владельцев данных смартфонов, хотя точных данных, к сожалению, нет.

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