Опубликованы характеристики камеры Canon PowerShot G1 X Mark III

Canon представила камеру PowerShot G1 X Mark II (на фото) довольно давно, в феврале 2014 года, поэтому нет ничего удивительного в том, что в компании подготовили преемницу. Новинка официально дебютирует на следующей неделе, но японский источник опубликовал уже все технические подробности.

За прошедшее время в индустрии многое изменилось, и нет ничего удивительного в том, что PowerShot G1 X Mark III будет заметно отличаться от предшественницы. Новинка получила иной датчик: APS-C CMOS (22,3 x 14,9 мм) более высокого разрешения — 24,2 Мп. Объектив тоже другой, он характеризуется ЭФР 24-72 мм и максимальной диафрагмой F/2,8-5,6. Диапазон значений светочувствительности — ISO 100-25 600.

PowerShot G1 X Mark III также получила систему фокусировки Dual pixel CMOS AF, процессор Digic 7, поворотный сенсорный 3-дюймовый дисплей разрешением 1 040 000 пикселей, адаптеры Wi-Fi, Bluetooth и NFC, опционально — электронный видоискатель разрешением 2 360 000 пикселей.

На одной зарядке фирменного элемента питания NB-13L камера сможет делать до 250 снимков. Габариты и масса модели — 115 x 77,9 x 51,4 мм и 400 граммов (в комплекте с АКБ и картой памяти SD).

Источник также указывает стоимость новинки — $1300.

Источник: Nokishita