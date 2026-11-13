AliExpress: самые востребованные бюджетные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠⁠

В десятке оказались сразу четыре модели Chuwi

По итогам третьего квартала 2026 года AliExpress СНГ составил рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных ноутбуков в России со средней стоимостью покупки до 55 тыс. рублей. Модели расположили по количеству проданных устройств.

AliExpress: самые востребованные бюджетные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠⁠
Источник изображения: Honor

Лидером стал Honor X16, который покупали более чем в два раза чаще, чем занявший вторую строчку Xiaomi Redmi Book 16. Третье место досталось Honor X14.

Наиболее широко в рейтинге представлены Chuwi — четыре модели, и Honor — три. Также в десятку вошли ноутбуки Xiaomi, Lenovo и Firebat. Средняя цена покупки устройств составила от 29,9 тыс. до 53 тыс. рублей. Самым доступным оказался компактный Chuwi MiniBook X с экраном диагональю около 10,5 дюйма.

Половина моделей рейтинга оснащена 16-дюймовыми дисплеями. Наиболее распространенная конфигурация — 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. По процессорам лидируют решения AMD Ryzen 5, представленные в семи моделях. В остальных устройствах встречаются Ryzen 7, Intel Core i5, Core i7 и Core Ultra 5, а также Intel N150.

В первую пятерку вошли Honor X16, Xiaomi Redmi Book 16, Honor X14, Chuwi CoreBook X и Chuwi MiniBook X. Далее расположились Honor MagicBook X16, Chuwi CoreBook Plus, Lenovo IdeaPad 15s 2024, Firebat U6B и Chuwi FreeBook. Самым дорогим ноутбуком десятки по средней цене покупки стал Honor MagicBook X16.

Ноутбуки и планшетыAliExpressРоссияИсточники:AliExpress

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