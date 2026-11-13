Grok Build открыл без пароля 35 578 приложений: среди них оказались данные SpaceXSI, больниц и военных подрядчиков

Проверка показала, что 94,7% опубликованных через ИИ-конструктор приложений доступны любому человеку, знающему их адрес

Более 35 500 приложений, созданных с помощью Grok Build, оказались доступны без авторизации. Проблему обнаружила компания Claroc, специализирующаяся на безопасности приложений, созданных с помощью ИИ. Из 37 571 работающего приложения, адреса которых удалось проверить, 35 578 (94,7%) открывались без входа в аккаунт. Всего Claroc проверила более 43 500 адресов.

Grok Build превращает текстовое описание в работающее приложение, которое пользователь может опубликовать на отдельном адресе в домене grok.me. При публикации платная версия сервиса предлагала настройку «Anyone with the link» («Все, у кого есть ссылка»). Также можно было выбрать доступ только для приглашённых пользователей или оставить приложение доступным исключительно его создателю. Однако адреса опубликованных приложений попадали в публичные записи DNS — системы доменных имён, которые связывают адреса сайтов с интернет-инфраструктурой. Коммерческие сервисы пассивного DNS сохраняют такие запросы, поэтому адреса приложений можно обнаружить через их базы данных, даже если создатель не распространял ссылки самостоятельно.

Grok Build открыл без пароля 35 578 приложений: среди них оказались данные SpaceXSI, больниц и военных подрядчиков
Источник изображения: Grok Imagine

Около 10% обнаруженных приложений содержали внутреннюю деловую или персональную информацию. Claroc оценила их количество в 650–800. Среди подтверждённых вручную случаев — результаты лабораторных анализов пациента реанимации, график работы более 3500 сотрудников больничной группы и расписание смен пожарной службы. В одном приложении подрядчика обнаружили табель учёта рабочего времени с 18 учётными записями и паролями в открытом виде: эти данные находились в программном коде, который загружался в браузер каждого посетителя. Claroc также выявила 30 организаций, чьи приложения оказались открыты, включая 6 компаний из списка Fortune 500. Их названия фирма не раскрыла.

Особенно чувствительные документы обнаружились в приложениях сотрудников SpaceXSI — компании, которой принадлежит Grok. Среди них были карта 594 стратегических клиентов отдела продаж, 8 рекламных предложений для X и конфиденциальный план адаптации новых сотрудников. Одно из рекламных предложений предназначалось американскому федеральному ведомству и имело отметку о конфиденциальности. После публикации отчёта SpaceXSI отключила собственные 24 приложения, однако приложения остальных пользователей остались доступны. По данным Claroc, компания начала удалять их только после того, как журналист Ars Technica Дэн Гудин обратился за комментариями.

Представитель Cursor — разработчика инструмента, приобретённого SpaceX в августе, — заявил Ars Technica, что приложения по умолчанию закрыты и становятся общедоступными только после решения создателя. SpaceXSI также сообщила, что публикация требует нескольких действий, включая подтверждение юридического уведомления, а аккаунты сотрудников изначально настроены на режим «Only you». Claroc возражает, что все 35 578 обнаруженных открытых приложений прошли процедуру публикации. Компания предложила сделать закрытый доступ настройкой по умолчанию, использовать для общих приложений труднопредсказуемые адреса и предупреждать пользователей, если приложение подключено к базе данных, но не защищено авторизацией. Сейчас Claroc самостоятельно уведомляет организации, чьи данные могли оказаться доступны посторонним.

Предыдущая публикация: Глобальный сбой Microsoft оставил миллионы людей без Outlook и нарушил работу железных дорог в нескольких странахСледующая публикация: AliExpress: самые востребованные бюджетные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠⁠
Главное
Все новости
9 минут назадЛичные данные пользователей Telegram утекли через службу поддержки
17 минут назадAliExpress: самые востребованные бюджетные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠⁠
14:472Глобальный сбой Microsoft оставил миллионы людей без Outlook и нарушил работу железных дорог в нескольких странах
14:32ИИ-агенты объявили об открытии поселения майя, которое археологи описали год назад
14:0311Ростех создал электродвигатели для дронов втрое легче прежних
13:475OpenAI заработала рекордные $10 млрд за квартал, но продолжает терять по $11 млрд
13:392Reuters: в Китае строят ИИ-дата-центры на $3,2 млрд с запрещёнными чипами Nvidia
13:113Claude столкнулся с массовым сбоем: пользователи не могут войти в аккаунты и работать с ИИ
12:276Таблетки на колесах: роботы Яндекса начали доставку из аптек
12:132Крупнейшее обновление ИИ в поиске: Google выпустила Gemini 4 Hydrogen для всех пользователей
11:598Автомобиль с правом на возврат: Wildberries начал продавать проверенные машины с пробегом
11:49Не проехать свою остановку: 2ГИС обновил навигатор для пассажиров
11:452Судебная тяжба двух конкурентов: Axiom обвинила Vast Space в копировании планов пилотируемых миссий для NASA
11:4013В России запустили новый суперкомпьютер производительностью 390 терафлопс
11:35Разрядился телефон? Whoosh покажет, где взять портативный аккумулятор
11:231Важные звонки больше не потеряются: абоненты «СберМобайла» смогут сами решать, какие звонки блокировать
10:56Samsung выпустит Galaxy A18 5G: к выходу готовы сразу несколько версий
Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной10:4355Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной Xiaomi поднялась на второе место в Китае
10:275Аналог космических дата-центров Илона Маска. В Китае выпущена новая партия современных спутников
10:105RISC-V вместо привычных ARM или x86: представлен маршрутизатор Start9
Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании10:0743Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании Внутренняя петиция собрала более 1600 комментариев, большинство из которых поддерживают возвращение основателя компании
10:074Сотни тысяч аккумуляторов Bose могут перегреваться и воспламеняться
09:496«Настоящее спасение для вашей поясницы». Xiaomi выпустила умную подушку для офисных кресел
09:418Пять уникальных особенностей Honor 700, включая батарею на 9000 мА·ч и рамку менее 1 мм, назвали до выхода
09:371Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Представлен магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой Neoseek Pure 10
09:255Новинка Apple с 7-дюймовым экраном за $300. Первые HomeView добрались до владельцев
09:195Представлен первый глюкометр Huawei
09:141Главу Huawei заметили с новым смартфоном в руке
08:499Лазерную связь Starlink будут использовать для слежения за ракетными пусками
08:335Будущее уже наступило: беспилотные такси Маска теперь работают 24/7
08:24Огромный суперкомпьютер строят прямо в городе-космодроме Starbase
Новый суперкомпьютер SpaceX: 9 зданий, площадь 412 500 м², мощность до 6 ГВт и цена 50 млрд долларов08:179Новый суперкомпьютер SpaceX: 9 зданий, площадь 412 500 м², мощность до 6 ГВт и цена 50 млрд долларов Кампус в округе Кочис будет включать аккумуляторные хранилища на 24 ГВт·ч и обеспечит около 1000 постоянных рабочих мест.