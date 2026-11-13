Grok Build открыл без пароля 35 578 приложений: среди них оказались данные SpaceXSI, больниц и военных подрядчиков

Более 35 500 приложений, созданных с помощью Grok Build, оказались доступны без авторизации. Проблему обнаружила компания Claroc, специализирующаяся на безопасности приложений, созданных с помощью ИИ. Из 37 571 работающего приложения, адреса которых удалось проверить, 35 578 (94,7%) открывались без входа в аккаунт. Всего Claroc проверила более 43 500 адресов.

Grok Build превращает текстовое описание в работающее приложение, которое пользователь может опубликовать на отдельном адресе в домене grok.me. При публикации платная версия сервиса предлагала настройку «Anyone with the link» («Все, у кого есть ссылка»). Также можно было выбрать доступ только для приглашённых пользователей или оставить приложение доступным исключительно его создателю. Однако адреса опубликованных приложений попадали в публичные записи DNS — системы доменных имён, которые связывают адреса сайтов с интернет-инфраструктурой. Коммерческие сервисы пассивного DNS сохраняют такие запросы, поэтому адреса приложений можно обнаружить через их базы данных, даже если создатель не распространял ссылки самостоятельно.

Около 10% обнаруженных приложений содержали внутреннюю деловую или персональную информацию. Claroc оценила их количество в 650–800. Среди подтверждённых вручную случаев — результаты лабораторных анализов пациента реанимации, график работы более 3500 сотрудников больничной группы и расписание смен пожарной службы. В одном приложении подрядчика обнаружили табель учёта рабочего времени с 18 учётными записями и паролями в открытом виде: эти данные находились в программном коде, который загружался в браузер каждого посетителя. Claroc также выявила 30 организаций, чьи приложения оказались открыты, включая 6 компаний из списка Fortune 500. Их названия фирма не раскрыла.

Особенно чувствительные документы обнаружились в приложениях сотрудников SpaceXSI — компании, которой принадлежит Grok. Среди них были карта 594 стратегических клиентов отдела продаж, 8 рекламных предложений для X и конфиденциальный план адаптации новых сотрудников. Одно из рекламных предложений предназначалось американскому федеральному ведомству и имело отметку о конфиденциальности. После публикации отчёта SpaceXSI отключила собственные 24 приложения, однако приложения остальных пользователей остались доступны. По данным Claroc, компания начала удалять их только после того, как журналист Ars Technica Дэн Гудин обратился за комментариями.

Представитель Cursor — разработчика инструмента, приобретённого SpaceX в августе, — заявил Ars Technica, что приложения по умолчанию закрыты и становятся общедоступными только после решения создателя. SpaceXSI также сообщила, что публикация требует нескольких действий, включая подтверждение юридического уведомления, а аккаунты сотрудников изначально настроены на режим «Only you». Claroc возражает, что все 35 578 обнаруженных открытых приложений прошли процедуру публикации. Компания предложила сделать закрытый доступ настройкой по умолчанию, использовать для общих приложений труднопредсказуемые адреса и предупреждать пользователей, если приложение подключено к базе данных, но не защищено авторизацией. Сейчас Claroc самостоятельно уведомляет организации, чьи данные могли оказаться доступны посторонним.