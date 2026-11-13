Глобальный сбой Microsoft оставил миллионы людей без Outlook и нарушил работу железных дорог в нескольких странах

Масштабный сбой Microsoft продолжается уже более суток и оставил миллионы пользователей без привычных рабочих инструментов. Основные проблемы связаны с Outlook и Exchange Online — корпоративной почтовой платформой компании. Нарушения также затронули Microsoft Teams и ИИ-помощника Copilot. По данным Downdetector, сообщения о неполадках поступали из 74 стран.

В США о проблемах сообщили Палата представителей Конгресса и муниципальные администрации нескольких городов. Некоторые полицейские управления столкнулись с перебоями в работе почты и коммуникационных платформ: например, в округе Арапахо в Колорадо сбой задержал обработку платежей за освобождение заключённых под залог. Власти отдельных городов призвали жителей обращаться в ведомства по телефону. В Великобритании неполадки почтовой системы Национальной службы здравоохранения могут помешать некоторым пациентам получить рецепты на лекарства.

Сбой затронул и железнодорожные компании. Канадская VIA Rail предупредила пассажиров, что они могут не получить электронные письма с информацией о поездках, и предложила проверять движение поездов через онлайн-сервис или подключить SMS-уведомления. Немецкая Deutsche Bahn сообщила о серьёзных задержках при отправке и получении писем через Outlook. Из-за этого компания столкнулась с ограничениями при рассылке изменённых расписаний маршрутов. Британская National Rail предупредила, что пассажиры могут испытывать трудности с получением билетов по электронной почте, и рекомендовала обращаться к сайтам и приложениям продавцов. При этом Rail Delivery Group заявила, что сам сбой не вызвал перебоев в движении поездов.

Масштаб нарушений оказался настолько велик, что американский производитель электромобилей Workhorse Group перенёс телефонную конференцию по итогам квартала на понедельник, сославшись на перебои в работе бизнеса из-за глобального сбоя Microsoft.

Проблемы затронули не все функции программ Microsoft. Пользователи по-прежнему могут выполнять основные операции в Word, Excel и PowerPoint, однако отдельные возможности, связанные с облачным хранением и совместным доступом к документам через SharePoint, могут не работать. В Teams сохраняется возможность присоединяться к некоторым звонкам и обмениваться сообщениями, но встречи, зависящие от интеграции с календарём, могут проходить с перебоями. Copilot также может не загружать чаты и терять доступ к письмам, файлам и календарям, на основе которых формирует ответы.

Microsoft сообщила о прогрессе в восстановлении инфраструктуры: трафик постепенно возвращается к нормальному режиму, улучшается доступ к почтовым ящикам и обработка задержанных сообщений. Однако компания предупредила, что отдельные неполадки могут сохраняться. В обновлении около 4:15 утра по восточному времени США Microsoft сообщила, что увеличит период ожидания обработки электронной почты до 48 часов, чтобы защитить задержанные сообщения на время восстановления сервиса.

В Microsoft также заявили, что не обнаружили признаков вредоносной активности или кибератаки, которая могла бы вызвать сбой.