ИИ-агенты объявили об открытии поселения майя, которое археологи описали год назад

Команда из 48 ИИ-агентов проанализировала лазерные снимки Мексики и обнаружила археологический объект. Однако отсутствие поселения в государственном реестре приняли за доказательство того, что о нём никто не знал

Исследователь Google Пьетро Миотти использовал 48 ИИ-агентов для поиска неизвестных археологических объектов по данным NASA. Система анализировала снимки, которые были получены при помощи технологии лазерного сканирования, предоставляющей подробные трёхмерные карты поверхности. Миотти рассчитывал искать археологические памятники в Перу, но из-за недостатка общедоступных данных переключился на регион проживания цивилизации майя в Мексике.

Агенты выделили несколько перспективных участков, в том числе крупное поселение, которое, по словам Миотти, отсутствовало в известных ему реестрах. Он обратился в Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), чтобы выяснить, известно ли учреждению об этом месте. С помощью ИИ исследователь перевёл переписку на испанский и получил ответ, что в институте нет сведений о зарегистрированном объекте в указанной точке. Миотти воспринял это как подтверждение возможного открытия и заявил, что прошёл путь от идеи до официального ответа мексиканских властей менее чем за 72 часа.

Источник изображения: Pietro Miotti

Однако археологи быстро обнаружили, что поселение уже было описано в научной публикации более года назад. Соавтор этой работы, археолог Иван Шпрайц из Исследовательского центра Словенской академии наук и искусств, пояснил The Verge, что отсутствие сведений в базе INAH не означает, что объект не был замечен или не изучен специалистами. Координаты археологических памятников часто не публикуют, поэтому проверить находку по государственному реестру недостаточно: необходимо сопоставлять изображения с материалами научных работ.

Миотти признал ошибку и объяснил, что не является археологом и не знал о различии между отсутствием объекта в официальном реестре и отсутствием его на археологических картах. Он обновил публикацию, добавив сведения о работе специалистов, и согласился, что результаты ИИ требуют экспертной проверки. При этом исследователь считает, что его подход может помочь археологам быстрее обрабатывать большие массивы данных дистанционного зондирования.

Археологи указали и на более фундаментальную проблему. По словам Элизабет Грэм из Университетского колледжа Лондона, специалисты по региону майя знают о множестве поселений, которые ещё не раскопаны и не нанесены на подробные карты, причём многие из них обнаружили местные жители во время полевых работ. Главная сложность сегодня — не отсутствие потенциальных находок, а нехватка финансирования для их изучения. Шпрайц также отметил, что само обнаружение структур на LiDAR-снимках ещё мало что добавляет к научным знаниям.

Случай показывает ограничение ИИ-агентов в научной работе: они способны находить объекты в больших массивах данных, но не обязательно сумеют установить, что уже известно о находке и какое значение она имеет. Без проверки публикаций, консультаций со специалистами и полевых исследований обнаруженный объект легко объявить новым открытием преждевременно. Археологи также предупреждают, что публикация точных координат памятников может привлечь грабителей.