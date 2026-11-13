Личные данные пользователей Telegram утекли через службу поддержки

Специалисты BI.ZONE Threat Intelligence обнаружили на теневых ресурсах базу с персональными данными пользователей Telegram, которые обращались в службу поддержки в 2025 году. В массив вошли номера телефонов, идентификаторы аккаунтов, сведения об устройствах и тексты запросов.

Наиболее вероятной причиной утечки аналитики считают злоупотребление доступом со стороны волонтеров поддержки. Обращения пользователей обрабатывают добровольцы, прошедшие отбор, но не связанные с Telegram трудовыми договорами и обязательствами о неразглашении. Это создает риски неконтролируемого доступа к конфиденциальной информации за пределами корпоративной инфраструктуры.

Особую ценность для злоумышленников представляют сами переписки. Содержащиеся в них подробности в сочетании с контактными данными позволяют готовить целевые атаки на владельцев аккаунтов, их личные и рабочие связи. Под угрозой могут оказаться и корпоративные учетные записи, в том числе те, доступ к которым восстанавливали через поддержку.

По оценке BI.ZONE, база могла распространяться среди ограниченного круга покупателей, поэтому пострадавшие пользователи могут не узнать о компрометации своих данных.

В компании рекомендуют не передавать через поддержку чувствительную рабочую информацию, пароли и коды доступа, а также установить облачный пароль Telegram. Организациям советуют включить корпоративные аккаунты мессенджера в перечень защищаемых активов и учитывать особенности волонтерской поддержки при оценке киберугроз.