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Cooler Master MasterBox MB600L — компьютерный корпус начального уровня, разделенный на два отсека

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Теги: Cooler Master

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Сначала исполнением с двумя отсеками (большим — для материнской платы и карт расширения, и меньшим — для блока питания и накопителей) могли в основном похвастаться дорогие флагманские модели компьютерных корпусов, но со временем производители распространили аналогичную компоновку и на модели начального сегмента. К таковым и относится и Cooler Master MasterBox MB600L.

Cooler Master MasterBox MB600L

По внешнему облику едва ли скажешь, что цена новинки — всего $50: ощущение дорогого продукта создает стекло практически во всю боковую панель и минималистский «чистый» дизайн. Но в стандартном оснащении — всего один вентилятор диаметром 120 мм, закрепленной на тыльной панели и ограниченная поддержка накопителей: можно установить только два HDD типоразмера 3,5 дюйма и один SSD типоразмера 2,5 дюйма (или три накопителя типоразмера 2,5 дюйма). Версия корпуса с обозначением MCB-B600L-KA5N-S еще имеет один отсек для ODD, реобаса или панели расширения типоразмера 5,25 дюйма.

Cooler Master MasterBox MB600L

MasterBox MB600L совместим с материнскими платами типоразмеров ATX, microATX и Mini-ITX, а также процессорными охладителями высотой до 160 мм, блоками питания и видеокартами длиной до 180 и 400 мм соответственно. Корпус, при необходимости, можно укомплектовать еще несколькими вентиляторами диаметром 120 или 140 мм, а также закрепить на фронтальной панели радиатор СВО формата 280 мм (или 360 мм в версии без отсека 5,25 дюйма).

Cooler Master MasterBox MB600L

На скосе фронтальной панели изделия разместились порты: два USB 3.0 и два гнезда диаметром 3,5 мм для подключения наушников и гарнитуры.

Cooler Master MasterBox MB600L

Габариты MasterBox MB600L — 464 x 212 x 454,5 мм.

Источник: Cooler Master

13 октября 2017 Г.

13:25

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