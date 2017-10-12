Слабым местом монитора можно считать разве что разрешение — 1920 x 1080 пикселей. Однако в случаях, когда высокое разрешение не является приоритетом, его может скомпенсировать невысокая цена, в случае Acer ED273 равная $199.

В каталоге компании Acer появился показанный на иллюстрациях монитор ED273. Он предложен в двух вариантах цветового оформления. Основой монитора служит вогнутая 27-дюймовая панель типа VA, радиус кривизны которой равен 1800 мм.

Монитор Acer ED273 с 27-дюймовым вогнутым экраном и поддержкой AMD FreeSync стоит $199

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Монитор Acer ED273 с 27-дюймовым вогнутым экраном и поддержкой AMD FreeSync стоит $199: Основой монитора служит панель типа VA

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