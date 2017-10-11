Смартфон Moto X4 Android One задерживается

В сентябре этого года компании Google и Motorola представили новую версию смартфона Moto X4, которая будет выпущена в рамках программы Android One на территории США по цене 399 долларов.

Начало поставок смартфона Moto X4 Android One ожидалось уже на этой неделе, одако в ходе производства возникли определенные проблемы, в результате чего оформивших предварительные заказы попросили запастись терпением.

Теперь производитель намеревается отгрузить первую партию смартфонов в промежуток времени с 18 по 25 октября, то есть задержка для оформивших предзаказ составит 1-2 недели. В свободную же продажу новинка поступит, вероятно, уже в ноябре.

Moto X4 Android One получил дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также корпус, который защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68. Основная камера является сдвоенной, ее модули имеют разрешение 12 и 8 Мп, фронтальная камера является 16-мегапиксельной. Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч.

Moto X4 Android One одним из первых получит обновление до Android P в следующем году.