Google прокомментировала изъятие разъема 3,5 мм из смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL

Год назад, представив Google Pixel, разработчики подчеркнули, что смартфон сохранил разъем 3,5 мм, тогда как iPhone 7 лишился его. В Pixel 2 и Pixel 2 XL этот разъем решили упразднить.

Теперь подключить гарнитуру можно через разъем USB-C или по каналу Bluetooth. Если у вас нет беспроводных наушников или дополнительного адаптера, то вы не сможете одновременно слушать музыку и заряжать смартфон.

Менеджер по связям с общественностью Google Оррин Хэнкок (Orrin Hancock) заявил, что USB-C — это новый разъем для наушников, а отказаться от разъема 3,5 мм компанию заставило желание предложить пользователям Pixel 2 и Pixel 2 XL высочайшее качество звука.

Кроме того, отказ от разъема 3,5 мм является тенденцией, которая сопровождает переход к безрамочному дизайну новых смартфона. Google также опубликовала перечень гарнитур, которые подходят для Pixel 2 и Pixel 2 XL. Его вы найдете по ссылке в источнике.

В США оба смартфона поступят в продажу 19 октября.