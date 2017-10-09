Xiaomi может оснастить Redmi Note 5 платформой MediaTek

В Сети появились очередные снимки очередной новинки Xiaomi. Предположительно, перед нами модель Redmi Note 5 или какая-то из данной линейки.

Основных деталей две: сдвоенная камера и дисплей с соотношением сторон 18:9 или около того. Для семейства Redmi Note такие решения будут использованы впервые.

Точных данных о параметрах пока нет. Предположительно, новинка получит SoC MediaTek Helio P25 или P30, а не решение Qualcomm. Также предполагается, что смартфон оснастят 3 либо 4 ГБ ОЗУ, 32 либо 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мА•ч, а разрешение модулей сдвоенной камеры составит 16 и 5 Мп. Что касается цен, в зависимости от версии смартфон якобы будет стоить от 150 до 240 долларов.

К слову, от себя можем предположить, что запечатлённая новинка в может оказаться моделью Redmi Pro 2.