Внутри прочного корпуса прячется обычный HDD объёмом от 1 до 5 ТБ. Из-за разницы в размерах жёстких дисков Armor A62 доступен в двух вариантах. Модификация A62S доступна в виде накопителей объёмом 1 и 2 ТБ. Её габариты составляют 131,7 х 86,5 х 14,9 мм при массе от 180 г. Модификация A62L имеет большую толщину (22,8 мм), а масса может достигать 282 г. Такие накопители доступны объёмом от 2 до 5 ТБ.

В данном случае это означает прочный корпус, способный выдержать падение с небольшой высоты (соответствие стандарту MIL-STD 810G) и защиту от влаги (IPx4). Также производитель говорит о поверхности, устойчивой к появлению царапин и отпечатков пальцев.

Ассортимент компании Silicon Power пополнился внешним накопителем Armor A62. Как можно понять из названия, новинка относится к защищённым продуктам.

Защищённый внешний накопитель Silicon Power Armor A62 доступен в модификациях объёмом до 5 ТБ

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