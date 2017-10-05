Анонсирована плата Asus Hyper M.2 x16 Card для создания массивов RAID с использованием SSD формата M.2
Компания Asus представила устройство Hyper M.2 x16 Card. Мы писали о нём в конце весны, когда производитель демонстрировал его на выставке Computex.
Напомним, это плата расширения с интерфейсом PCIe, которая располагает четырьмя разъёмами для подключения SSD формата M.2. Посредством данного решения Asus предлагает создавать массивы RAID, но есть нюансы.
Изначально пользователям будет доступна лишь возможность создания массивов RAID 0. Для создания RAID 1 или RAID 5 придётся докупить специальный аппаратный ключ, который обойдётся примерно в 100 и 300 долларов соответственно.
Новинка Asus поддерживает технологию Intel VROC (Virtual RAID on CPU) — программную реализацию массивов RAID. Весной говорилось, что плата сможет работать лишь с SSD компании Intel, однако пока таких данных на сайте Asus нет. Зато есть перечень системных плат, с которыми совместима Hyper M.2 x16 Card. Он включает сугубо модели Asus в количестве восьми штук, причём всё это достаточно дорогие модели. Будет ли новинка работать с другими системными платами, пока неясно, но сам по себе перечь намекает на то, что не будет.
Размеры платы составляют 202 х 96 х 13 мм. Она располагает небольшим вентилятором. К сожалению, стоимость устройства и дата старта продаж пока неизвестны.
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5 октября 2017 Г.
19:16
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