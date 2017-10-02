Робот-мяч Sphero Mini предлагается за $50

В данный момент разработчики тестируют приложение, которое позволит программировать поведение Sphero Mini при помощи языка JavaScript.

Радиус действия Sphero Mini составляет 10 м, заряжается Sphero Mini в течение около часа, а время работы без подзарядки составляет 45 минут.

Вы можете управлять Sphero Mini через соответствующее приложение для смартфонов, соревнуясь друг с другом в ловкости преодоления определенных маршрутов, а также в ряде других игр. В комплекте с Sphero Mini поставляется набор конусов и кегель. И наоборот, Sphero Mini может выступать в качестве контроллера в играх для смартфона.

За 50 долларов покупатели получают мячик размером с шарик для пинг-понга, который оснащен гироскопом, акселерометром и светодиодной подсветкой.

Sphero, которая занимается различными роботизированными игрушками, сообщила о поступлении в продажу самой доступной в ассортименте компании новинки под названием Sphero Mini.

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