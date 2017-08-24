Фото дня: смартфон Samsung Galaxy Note8 бок о бок с макетом Apple iPhone 8

Смартфону Apple iPhone 8 предстоит конкурировать с представленной вчера моделью Samsung Galaxy Note8. Хотя смартфон Apple iPhone 8 еще не представлен, в сети можно найти достаточно информации, чтобы изготовить более-менее достоверный макет устройства. Источник сравнил такой макет с новейшим аппаратом Samsung.

Ожидается, что габариты смартфона Apple iPhone 8 составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. То есть он будет заметно меньше модели Samsung Galaxy Note8, размеры которой равны 162,5 x 74,8 x 8,6 мм.

Оба устройства оснащены сдвоенными основными камерами, но их расположение и взаимная ориентация модулей различаются.

На нижней стороне смартфона Samsung можно обнаружить привычный разъем для наушников. Кроме того, есть слот для пера S Pen.

Анонс Apple iPhone 8 ожидается осенью.