EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega
Компания EK Water Blocks оперативно отреагировала на анонс AMD и уже сегодня анонсировала первый в мире сторонний водоблок для видеокарты Radeon RX Vega референсного образца.
Продукт оценивается в привычные для производителя 110 либо 120 евро, а ещё за не менее привычные 30 и 38 евро можно приобрести задние панели. Отличия версий заключается лишь в исполнении. Как всегда у EK Water Blocks, верхняя крышка может быть выполнена из акрила либо материала POM Acetal.
В остальном тоже отличий от прочих водоблоков компании нет. Основание выполнено из электролитической меди (в одной из версий — никелированной). Водоблок может работать с обратным потоком воды и оптимизирован для работы с маломощными помпами.
Решение подходит для любой референсной модели Radeon Vega, включая Frontier Edition, так как все они используют идентичный дизайн печатных плат.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Все новости за сегодня
EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega: Radeon RX Vega обзавелись водоблоками производства EK Water Blocks
В прошлом квартале Huawei отстала от Apple всего на 2,6 млн поставленных на рынок смартфонов: Xiaomi вернулась в пятёрку лидеров на рынке смартфонов
Видео дня: монструозный прототип смартфона Red Hydrogen, который напоминает флагманы Moto : Смартфон Red Hydrogen оказался огромным
Гарнитура смешанной реальности Acer уже доступна для покупки за 300 долларов: Acer вывела на рынок гарнитуру смешанной реальности для Windows 10
Смартфон Vivo Xplay 7 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и не будет похож на iPhone 7: Смартфон Vivo Xplay 7 получит оригинальный дизайн
Производитель называет HP Z VR Backpack «первым в мире портативным профессиональным ПК для VR»: HP выходит на рынок VR-решений для бизнеса
Nanya рассчитывает самостоятельно разработать 10-нанометровую технологию производства DRAM: Отправной точкой станут технологии 1X и 1Y, лицензированные у Micron
Производитель уверяет, что не забросил фотосистему Nikon 1: Камеры Nikon 1 AW и 1 V3 уже невозможно купить
Скорость вращения вентилятора Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB регулируется в диапазоне 500-1400 об/мин: Вентиляторы Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB предназначены для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения
Смартфону Honor Note 9 приписывают гигантский экран и SoC Kirin 965: Смартфону Honor Note 9 будет очень большим
Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Aorus X399 Gaming 7 : Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300
Криптовалюта Bitcoin разделилась на две: Bitcoin разделился на Bitcoin и Bitcoin Cash
Apple продала 1,2 млрд iPhone за 10 лет, включая 200 млн смартфонов за последний год: Что бы ни говорили недоброжелатели, продажи iPhone продолжают увеличиваться
Сервисы Apple зафиксировали новый квартальный рекорд, ими пользуются 185 млн платных подписчиков: За последние три месяца количество платных подписчиков выросло на 20 млн человек
В этом году Samsung инвестирует в развитие производства до $25 млрд: За весь 2016 год южнокорейский производитель инвестировал в развитие производства 11,68 млрд долларов
Смартфону Xiaomi Mi 6C приписывают SoC Surge S2, сдвоенную камеру и цену $300: Xiaomi Mi 6C получит сдвоенную основную камеру, в которой будут применяться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX386 и второй датчик разрешением 5 Мп
Смартфон OnePlus 5 станет доступен в новом оттенке золотого цвета: Когда цветом Rose Gold уже никого не удивить, приходится идти на эксперименты
Sony отгрузила за квартал 3,4 млн смартфонов: График наглядно демонстрирует, насколько снизились продажи смартфонов Sony за последние годы
Google делает поиск картинок на устройствах Android более удобным: Это должно сократить время поиска изображения, которое максимально точно отвечает вашим запросам
Intel приписывают отказ от однокристальных систем Quark: Intel может прекратить работу над SoC Quark
Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков: Facebook выпустит домашний планшет и умную колонку
Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа
Twelve South выпустила чехол BookBook в форме книги для новых ноутбуков MacBook и MacBook Pro : Цена новинки составляет 80 долларов
Разработчики приложений для устройств Apple могут приглашать до 10 000 тестеров: Лимит на количество бета-тестеров был поднят впервые с 2015 года
OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К: Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации
Apple опубликовала финансовый отчёт. Продажи планшетов iPad выросли впервые за несколько лет: Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года
Компактные ноутбуки Lenovo N23 и N24 работают под управлением Windows 10 S: Lenovo выпустила дешёвые ноутбуки с Windows 10 S