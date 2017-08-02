EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega

Компания EK Water Blocks оперативно отреагировала на анонс AMD и уже сегодня анонсировала первый в мире сторонний водоблок для видеокарты Radeon RX Vega референсного образца.

Продукт оценивается в привычные для производителя 110 либо 120 евро, а ещё за не менее привычные 30 и 38 евро можно приобрести задние панели. Отличия версий заключается лишь в исполнении. Как всегда у EK Water Blocks, верхняя крышка может быть выполнена из акрила либо материала POM Acetal.

В остальном тоже отличий от прочих водоблоков компании нет. Основание выполнено из электролитической меди (в одной из версий — никелированной). Водоблок может работать с обратным потоком воды и оптимизирован для работы с маломощными помпами.

Решение подходит для любой референсной модели Radeon Vega, включая Frontier Edition, так как все они используют идентичный дизайн печатных плат.