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EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega

Теги: EK Water Blocks, AMD, Radeon RX Vega

Источник: EK Water Blocks

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Компания EK Water Blocks оперативно отреагировала на анонс AMD и уже сегодня анонсировала первый в мире сторонний водоблок для видеокарты Radeon RX Vega референсного образца.

Radeon RX Vega обзавелись водоблоками производства EK Water Blocks

Продукт оценивается в привычные для производителя 110 либо 120 евро, а ещё за не менее привычные 30 и 38 евро можно приобрести задние панели. Отличия версий заключается лишь в исполнении. Как всегда у EK Water Blocks, верхняя крышка может быть выполнена из акрила либо материала POM Acetal.

В остальном тоже отличий от прочих водоблоков компании нет. Основание выполнено из электролитической меди (в одной из версий — никелированной). Водоблок может работать с обратным потоком воды и оптимизирован для работы с маломощными помпами.

Radeon RX Vega обзавелись водоблоками производства EK Water Blocks

Решение подходит для любой референсной модели Radeon Vega, включая Frontier Edition, так как все они используют идентичный дизайн печатных плат.

2 августа 2017

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EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega: Radeon RX Vega обзавелись водоблоками производства EK Water Blocks

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