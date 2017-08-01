Дисплей смартфона Moto Z2 Force можно поцарапать даже ногтем

Несколько дней назад компания Lenovo представила смартфон Moto Z2 Force. Аппарат выделяется «небьющимся» дисплеем ShatterShield, как и его предшественники. Однако, в отличие от прошлогодней линейки, в нынешней отсутствует модель Moto Z2 с обычным экраном.

И для кого-то это может быть плохой новостью. Дело в том, что, несмотря на свои преимущества в виде прочности, дисплей ShatterShield, как и ранее, достаточно легко царапается. Причина проста — верхний слой представляет собой пластик, а не защитное стекло. Так было и в прошлых моделях с подобными экранами.

Но источник сообщает, что новая модель получила ещё более мягкий пластик, который ещё проще поцарапать. За две недели тестовый образец обзавёлся несколькими царапинами, причём одну из них журналист умудрился оставить ногтем!

Но и это ещё не всё. Экраны у новинок при нажатии издают определённые звуки, что может указывать на недостаточно хорошую склейку всех слоёв. Проблема была на двух тестовых экземплярах.

Конечно, всегда можно наклеить защитную плёнку или стекло, сохранив преимущества прочности экрана ShatterShield, но для смартфона за 800 долларов царапающийся ногтем экран — весьма странная особенность.