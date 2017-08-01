Дисплей смартфона Moto Z2 Force можно поцарапать даже ногтем
Несколько дней назад компания Lenovo представила смартфон Moto Z2 Force. Аппарат выделяется «небьющимся» дисплеем ShatterShield, как и его предшественники. Однако, в отличие от прошлогодней линейки, в нынешней отсутствует модель Moto Z2 с обычным экраном.
И для кого-то это может быть плохой новостью. Дело в том, что, несмотря на свои преимущества в виде прочности, дисплей ShatterShield, как и ранее, достаточно легко царапается. Причина проста — верхний слой представляет собой пластик, а не защитное стекло. Так было и в прошлых моделях с подобными экранами.
Но источник сообщает, что новая модель получила ещё более мягкий пластик, который ещё проще поцарапать. За две недели тестовый образец обзавёлся несколькими царапинами, причём одну из них журналист умудрился оставить ногтем!
Но и это ещё не всё. Экраны у новинок при нажатии издают определённые звуки, что может указывать на недостаточно хорошую склейку всех слоёв. Проблема была на двух тестовых экземплярах.
Конечно, всегда можно наклеить защитную плёнку или стекло, сохранив преимущества прочности экрана ShatterShield, но для смартфона за 800 долларов царапающийся ногтем экран — весьма странная особенность.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Все новости за сегодня
Доход Sony в минувшем квартале составил 16,59 млрд долларов, чистая прибыль за год выросла на 282%: Компания Sony опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 июня 2017 года
Смартфоны Moto G5S и G5S Plus представлены официально: Moto G5S базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 430, а в G5S Plus применяется SoC Qualcomm Snapdragon 625
Mophie Powerstation USB-C XXL — внешний аккумулятор для устройств Apple, оценённый в 150 евро: Mophie Powerstation USB-C XXL имеет ёмкость 19 500 мА·ч
Смартфон Asus ZenFone 4 получит сдвоенную камеру и будет представлен 17 августа: Asus покажет новый смартфон 17 августа
Для мобильной рабочей станции MSI WS63 стала доступна новая видеокарта: MSI WS63 теперь оснащается видеокартой Nvidia Quadro P4000
Google запустила инициативу Made for India: Google будет поощрять индийских разработчиков ПО
AMD считает, что технология CrossFire сейчас малоинтересна рынку: AMD прекратила рекламировать технологию CrossFire
Дисплей смартфона Moto Z2 Force можно поцарапать даже ногтем: Moto Z2 Force получил экран, который крайне легко поцарапать
К 2020 году рынок датчиков CMOS вырастет до 13,8 млрд долларов: Sony останется лидером рынка датчиков изображения
Бывший вице-президент Google назвал камеру iPhone «концом зеркальных камер для большинства людей»: Вик Гундотра очень доволен своим смартфоном iPhone 7
AMD Project 47 — серверная стойка с процессорами Epyc 7601 и адаптерами Radeon Instinct MI25, обеспечивающая производительность в 1 PFLOPS: AMD показала стойку Project 47 с 20 серверами
87% всех активных устройств с iOS работают под управлением последней версии данной операционной системы: iOS 10 занимает 87% рынка iOS
Apple не удалось отклонить иск, касающийся дела о намеренном нарушении работы ПО FaceTime компанией несколько лет назад : Apple всё-таки придётся ответить в суде за махинации с FaceTime
Смартфон Oukitel K3 получит четыре камеры и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч: В основной камере Oukitel K3 будут использованы датчики разрешением 16 Мп
Умная АС Apple HomePod получит экран разрешением 272 х 340 пикселей и 1 ГБ ОЗУ: Apple HomePod оснастят небольшим экраном
Новые изображения демонстрируют цветовые варианты смартфона Moto X4: Moto X4 впервые предстал на качественных фото
Начало поставок комплектов из камер Canon EOS 6D Mark II и объективов EF 24-70 f/4L IS USM отложено на неопределенный срок: Ранее производитель рассчитывал начать поставки 4 августа
В Spotify уже более 60 млн платных подписчиков: В обозримом будущем Spotify планирует стать публичной компанией, начав продажу своих ценных бумаг
Средняя цена смартфонов Samsung выросла до максимального значения за последние годы: Изменить тенденцию позволили флагманские смартфоны Galaxy S8/S8+
Акционеры Harman решили далее не судиться с руководством компании: Суммарные судебные затраты составили 195 тыс. долларов
ОС Android научится показывать уровень заряда подключенных устройств Bluetooth: Специалисты считают, что нововведение будет реализовано только в Android 8.1
Представлены системные платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus : Платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus рассчитаны на процессоры AMD в исполнении AM4
Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ получили поддержку платформы Daydream: Теперь владельцы данных смартфонов могут использовать их в паре с гарнитурой виртуальной реальности Daydream View
Появилось новое изображение смартфона Samsung Galaxy Note8: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа
Смартфон Nokia 9 замечен в ПО GFXBench: Анонс Nokia 9 ожидается 16 августа этого года
Смартфон LG Q6 поступает в продажу в Корее. В США и Европе он появится в ближайшие недели: LG Q6 в Корее будет стоить около 350 долларов
На новом изображении смартфон LG V30 выглядит новой версией LG G6: Анонс LG V30 ожидается 31 августа
Названа неожиданная причина присутствия на рынке ограниченного количества новых смартфонов с SoC Snapdragon 835: К этому моменту в прошлом году на рынке было представлено большое количество смартфонов с Snapdragon 820
Системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X61, Kraken X52 и Kraken X62 подойдут для процессоров AMD Ryzen Threadripper : Необходимое крепление входит в комплект поставки процессоров AMD Ryzen Threadripper
Прибыль MediaTek упала на 66%: Ухудшение показателей объясняется снижением объемов поставок однокристальных систем для смартфонов
Системная плата MSI X399 Gaming Pro Carbon AC рассчитана на процессоры AMD Ryzen Threadripper : Цена платы MSI X399 Gaming Pro Carbon AC пока неизвестна
Прибыль Realtek выросла на 82%: Realtek Semiconductor с оптимизмом делает прогноз на третий квартал текущего года
Начались продажи систем жидкостного охлаждения Antec Mercury : Серия систем жидкостного охлаждения Antec Mercury включает модели Mercury 120, Mercury 240 и Mercury 360
Камера Nikon D850 будет уменьшенным вариантом модели Nikon D5: Ожидается, что камера Nikon D850 появится в продаже в октябре и будет стоить около 3000 евро
Камеру Leica TL2 «помирили» с видоискателем Visoflex: Обновление является обязательным