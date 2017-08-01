Смартфоны Moto G5S и G5S Plus представлены официально

Компания Lenovo пополнила линейку смартфонов Moto двумя новыми моделями: Moto G5S и G5S Plus. И хотя устройства давно уже не представляют собой никакого секрета, до официальной премьеры дело дошло только сейчас.

Moto G5S Plus — самая крупная из двух новинок: она оснащена дисплеем IPS диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD, защиту которого обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3. Под экраном в традиционном месте размещен дактилоскопический датчик.

Эта модель построена на однокристальной восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 625, имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, а также слот для карт памяти microSD.

Система основной камеры представлена двумя датчиками разрешением 13 Мп и двумя объективами с максимальной диафрагмой F/2,0, а также вспышкой на основе двух светодиодов. Эта камера позволяет записывать видео 4К. Фронтальная камера разрешением 8 Мп оснащается таким же светосильным объективом, но автофокуса не имеет.

В конфигурации Moto G5S Plus также аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч, адаптеры NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, модем LTE Category 6 и предустановленная ОС Android 7.1. Габариты и масса смартфона: 153,5 x 76,2 x 8-9,5 мм и 168 граммов.

Moto G5S отличается меньшим экраном (5,2 дюйма, но разрешение то же — Full HD), иной платформой (Qualcomm Snapdragon 430, объемы памяти соответствуют старшей модели) и камерами: в основной один объектив с диафрагмой F/2,0 и датчиком разрешением 16 Мп, в фронтальной применяется датчик разрешением 5 Мп и тот же светосильный объектив. В тыльной камере Moto G5S используется фазовый автофокус, но поддержки записи видео разрешением 4K нет.

Младшая модель также получила аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч. Габариты и масса Moto G5S таковы: 150 x 73,5 x 8,2-9,5 мм и 157 граммов.

Что касается стоимости новинок, то на европейском рынке цены выглядят следующим образом: Moto G5S — 250 евро, Moto G5S Plus — 300 евро.

Источник: Motorola Blog