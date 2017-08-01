Компактные ноутбуки Lenovo N23 и N24 работают под управлением Windows 10 S

Компания Lenovo одной из первых после Microsoft начала продавать ноутбуки с операционной системой Windows 10 S. Речь о моделях N23 и N24 стоимостью 280 и 310 долларов соответственно.

Модели достаточно схожи между собой. Обе являются компактными ноутбуками с экранами диагональю 11,6 дюйма разрешением 1366 х 768 пикселей. Преимуществом новинок является использование сенсорных панелей IPS.

В основе младшей модели лежит CPU Celeron N3160, а старшая может оснащаться процессорами Celeron N3450 и Pentium N4200. Объём оперативной и флэш-памяти в обоих случаях идентичен: 4 и 64 ГБ соответственно.

Да и в целом речь скорее о разных модификациях одного аппарата, так как новинки используют один и тот же корпус габаритами 300 х 212 х 23,3 мм. Набор портов тоже одинаковый: USB 3.0, USB 2.0 (x2), HDMI и слот для карт microSD. Масса составляет 1,4 кг, а автономность равна восьми часам. Также можно отметить, что оба ноутбука получили возможность трансформации, а модель N24 оснащается стилусом.