К 2020 году рынок датчиков CMOS вырастет до 13,8 млрд долларов

Аналитики Digitimes Research прогнозируют, что поставки датчиков изображения типа CMOS будут расти вплоть до 2020 года. К концу этого периода продажи данного типа продукции в мире составят 13,8 млрд долларов.

По итогам текущего года общая выручка составит 11,7 млрд долларов, тогда как в прошлом году показатель был равен 10,4 млрд.

Лидером рынка является Sony, на долю которой приходится 45% продаж. Компания, как сообщается, намерена нарастить производство 300-миллиметровых пластин для создания датчиков изображения с нынешних 85 000 до 100 000 пластин в месяц.

Samsung занимает 15% рынка и тоже намерена инвестировать средства в расширение мощностей. В первой половине 2018 года компания рассчитывает выпускать 45 000 пластин ежемесячно.

Источник считает, что лидер к 2020 году не изменится. К тому моменту Sony нарастит выпуск продукции ещё на 20%.