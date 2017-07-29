Появились изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64

Источник опубликовал изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64.
Референсный образец AMD Radeon RX Vega 64 напоминает модель серии RX 500. Это будет наиболее доступный по цене вариант AMD Radeon RX Vega 64.
Он оснащен двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания, тремя видеовыходами DisplayPort и одним HDMI.
Вариант AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition отличается внешним видом системы охлаждения. Будут ли отличия в тактовых частотах компонентов — пока неизвестно.
Изображений варианта AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition пока нет.