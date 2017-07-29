Появились изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64

Изображений варианта AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition пока нет.

Вариант AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition отличается внешним видом системы охлаждения. Будут ли отличия в тактовых частотах компонентов — пока неизвестно.

Он оснащен двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания, тремя видеовыходами DisplayPort и одним HDMI.

Референсный образец AMD Radeon RX Vega 64 напоминает модель серии RX 500. Это будет наиболее доступный по цене вариант AMD Radeon RX Vega 64.

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